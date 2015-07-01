21 milyon çocuk savaş mağduru



Öldürülen, sakat bırakılan, kaçırılan, köle olarak kullanılan, yerinden yurdundan edilen çocuklar… Yaklaşık 21 milyon çocuk Suriye, Irak, Güney Sudan, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Yemen'de savaşın ve çatışmaların pençesinde yaşam mücadelesi veriyor. IŞİD ve Boko Haram gibi terör örgütleri uluslararası toplumun dikkatini çekmek için insan hakları prensiplerini sürekli ve bilinçli olarak çiğniyor.

UNICEF International'dan Ted Chaiban "2014'te dünya çapında milyonlarca çocuk ve bu çocukların aileleri şiddete uğradı. Çocuklar yataklarında, okullarında bombalara maruz kaldı, kaçırıldı, öldürüldü, cinsel istismara uğradı ve yaşlarına bakılmaksızın askere alındı" diyor.

UNICEF'in 2015 raporuna göre dünya çapında her on çocuktan biri silahlı çatışmalara sahne olan bir bölgede yaşıyor. Yani buna göre yaklaşık 230 milyon çocuk silahlı çatışmaların yaşandığı bir bölgede büyüyor. Bu yüzden UNICEF'in bu yılki raporu da "Cepheler arasındaki çocuklar" adını taşıyor. 270 sayfalık raporda güvensizlik, nefret ve şiddetin çocukları nasıl olumsuz etkilediği detaylı şekilde ele alınıyor.

3 milyar dolar gerekiyor

Rapora göre, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana hiç bu kadar çok çocuk başka ülkelere sığınmak zorunda kalmamıştı. Şimdiye kadar UNICEF çatışma bölgeleri için hiç bu kadar para yardımında bulunulması çağrısı yapmamıştı. Yardım için ihtiyaç duyulan 3 milyar doların üçte ikisinin diğer ülkelerden, geri kalanının ise bağışçılardan sağlanması hedefleniyor.

UNICEF'in Almanya şubesinin başkanı Jürgen Heraeus bağışçılardan para toplamanın da giderek daha zorlaştığına dikkat çekiyor. Heraeus "Doğal felaketlerde para toplamanın Suriye, Ürdün ve Lübnan'daki durumun aksine daha kolay olduğunu gördük. Doğal afetler bizim de başımıza gelebileceği için insanlar çok daha anlayışlı davranıyor. Diğerleriyse bizimle ilgisi olmayan çatışmalar diye düşünüyorlar" şeklinde konuşuyor.

Posiyonlar küçüldü, yardım yetersiz

Federal Kalkınma Bakanı Gerd Müller geçen iki yılda yaklaşık 70 bin bebeğin mülteci kamplarındaki çadırlarda dünyaya geldiğine dikkat çekiyor. Müller maddi imkansızlıklar nedeniyle yardım dağıtımında birçok sorun yaşandığının da altını çiziyor.

Müller "Dünya Gıda Programı ve UNICEF gıda porsiyonlarını küçülttü ve maddi yetersizlikler nedeniyle tüm çocuk, genç ve muhtaç durumdakilere destek vermekten çok uzaklar" açıklamasını yapıyor.

Alman Federal Kalkınma Bakanlığı geçen yıl UNICEF'in savaş ve çatışma bölgelerinde yürüttüğü programları desteklemek üzere yaklaşık 150 milyon euro para yardımında bulundu. Bunun büyük bir bölümü Suriye ve Irak'tan gelen mülteciler için kullanıldı. Bakan Gerd Müller bu yıl söz konusu meblağın daha da artırılmasının planlandığını kaydetti.