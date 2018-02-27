21. Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri için başvurular başladı

Evrensel muhabiri Metin Göktepe ve görevi başında yitirilen gazetecilerin anılarını yaşatmak, genç gazetecileri gerçekleri esas alan bir habercilik konusunda özendirmek amacıyla düzenlenen Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri için başvurular başladı.

İlki 1998 yılında verilen Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri’nin bu yıl 21’incisi düzenleniyor.

Ödül jürisi

Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri’nde kazananları bu yıl şu isimlerden oluşan Jüri belirleyecek:



Belma Akçura, Berkant Gültekin, Celal Başlangıç, Çiğdem Toker, Elif Görgü, Erol Önderoğlu, Fikret İlkiz, İnan Kızılkaya, Kamil Tekin Sürek, Kumru Başer, Melis Alphan, Nazan Özcan, Nazım Alpman, Turhan Günay.



Yarışma, Haber (Yazılı Haber-Görüntülü Haber), Fotoğraf ve Yerel Gazetecilik olmak üzere üç dalda düzenleniyor. Yarışmaya, 15 Mart 2017 ile 15 Mart 2018 tarihleri arasında yayımlanmış olan ürünler katılabiliyor. Yarışmaya katılacak ürünler, yazılı basında yayımlanmış olanlardan, 1 asıl, 14 fotokopi olarak, görüntülü haberlerin ise 1 örnek DVD formatı ya da flash belleğe yüklü haliyle gönderilmesi gerekiyor. İnternet medyasında yayımlanmış haberler de haber kategorisinde değerlendirilecektir.



Fotoğraf dalında yarışmaya katılacak adayların ise, 1 asıl 14 fotokopi olarak gönderecekleri fotoğraflarının arka yüzlerinin sol alt köşesine bir etiketle ürünün adını, çekildiği yer ve tarihini yazmaları gerekiyor. Gönderilen fotoğrafların en az 18x24 cm ebatlarında (renkli ya da siyah beyaz) olması gerekiyor.

Yarışmaya katılacak adayların ürünlerini kısa öz geçmişleri, iletişim bilgileri ve bir fotoğrafları ile birlikte; Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Mehmet Çıbıkçı İş Merkezi No: 2 Kat: 2 İşyeri No: 21 Şirinevler/Bahçelievler-İstanbul adresine, 20 Mart 2018 tarihine kadar göndermeleri gerekiyor.



Kazananlara ödülleri Metin Göktepe’nin doğum günü olan 10 Nisan 2018 tarihinde düzenlenecek törenle verilecek.



