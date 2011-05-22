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Yaşam

21 Mayıs'ta kıyamet kopmadı darısı Maya Takvimi'ne

Family Radio üyesi koyu Hıristiyanların 21 Mayıs'ın Kıyamet Günü'nün başlangıcı olacağı yönündeki inanışları boş çıktı. Beklenen o

22 Mayıs 2011 03:00

T24 - Family Radio üyesi koyu Hıristiyanların 21 Mayıs'ın Kıyamet Günü'nün başlangıcı olacağı yönündeki inanışları boş çıktı. Beklenen olmadı ve kıyamet kopmadı.

İddiayı ortaya atan Amerikalı vaiz Harold Camping ise yine rezil olduğuyla kaldı.

cnnturk.com'dan Sercan Tezcanoğlu'nun haberine göre; internette cümle alemin dalga geçtiği Camping'in teorisine göre güneşin doğmasıyla birlikte kıyamet başlayacak arka arkaya depremler ve büyük felaketler yaşanacaktı. Camping'in hesabına göre 21 Ekim'de de dünyanın sonu gelecekti.

Kıyametin kopmadığını ilk Yeni Zelandalılar farketti. Çünkü 21 Mayıs'ta sabah 06.00'ya ilk giriş yapan ülke doğal olarak Yeni Zelanda'ydı. Saatler ilerledikçe kıyamet günü kopmasını bekleyen diğer ülkeler de de büyük hayal kırıklığı yaşandı.

Camping daha önce de 1994 yılında kıyametin kopacağını öne sürmüş, ancak beklediği olmayınca "Hesapta hata yapmışım" demişti.

Kıyamet kopmayınca gözler yeniden Maya Takvimi'ne göre 21 Aralık 2012'de kopması beklenen kıyamete çevrildi.

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