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Spor

21 Mayıs Pazartesi DHA Spor Gündemi

GALATASARAY Şampiyon takımın Başkanı Mustafa Cengiz ile 14

21 Mayıs 2018 12:28

GALATASARAY
Şampiyon takımın Başkanı Mustafa Cengiz ile 14.00\'te özel röp yapılacak ve görüntü ile fotoğrafları abonelerimize en kısa sürede servis edilecek 

20.30 Başkan Adayı Dursun Özbek, Yeşilyurt Spor Kulübü\'nde iftar organizasyonuna katılacak. İftar yemeğinin ardından basınla sohbet edecek ve açıklama yapacak

SÜPER LİG\'İN ENLERİ 
Spor Toto Süper Lig\'in 2017-2018 sezonu tamalandı. Şampiyonluğu Galatasaray elde ederken, takımın golcüsü Bafetimbi Gomis 29 golle gol kralı oldu. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir Türkiye\'yi Avrupa kupalarında temsil edecek. Kardemir Karabükspor, Gençlerbirliği ve Osmanlıspor ise Süper Lig\'e veda etti. Penaltı, kırmızı kart ve bir çok istetistiğin yer aldığı analiz haber abonelerimize servis edilecek

BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ
- Final 4. Maç -
18.00 Fenerbahçe (2) - (1) Yakın Doğu Üniversitesi (Metro Enerji) 

AVRUPA LİGLERİ
- Almanya Bundesliga Play-out 2. Maç -
21.30 Holstein (1) - (3) Wolfsburg (Yunus Mallı)

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