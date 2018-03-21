21 Mart Çarşamba DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Galatasaray taraftarının tarihi bilet koleksiyonu (görüntülü-fotoğraflı)
Ramazan Yalçın, yıllardır maç biletlerini biriktirdi
1905 maç biletine ulaşıp Guinness Rekorlar Kitabı\'na başvuracak
Yalçın: \"Bilet gönderenler arasında Fenerbahçeli de var Beşiktaşlı da\"
\"Kapı kapı dolaşıp bilet arıyordum\"
\"Koleksiyonun en eski bileti 1950 yılına ait\"
\"En anlamlısı 5-0\'lık Neuchatel Xamax maçı\"
\"Farklı renklere gönül vermiş insanlar umarım yine kol kola maç izler\"
GALATASARAY
Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıkları 3 günlük izinin ardından başlayacak
12.00 Abdurrahim Albayrak\'ın geleneksel çarşamba yemeklerine Başkan Mustafa Cengiz de katılacak.
13.30 Cengiz, basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak
FENERBAHÇE
Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürecek (basına kapalı)
BEŞİKTAŞ
Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları başlayacak (basına kapalı)
A MİLLİ FUTBOL TAKIMI
İrlanda Cumhuriyeti maçının hazırlıkları devam edecek (basına kapalı)
İRLANDA CUMHURİYETİ
Türkiye karşılaşmasının çalışmaları sürecek (Antalya)
AVRUPA U19 FUTBOL ŞAMPİYONASI ELEMELERİ
17:00 Türkiye - Avusturya
THY AVRUPA LİGİ
20:45 Anadolu Efes - BC Khimky
VOLEYBOL
-CEV Şampiyonlar Ligi Kadınlar
19.00 Galatasaray - Igor Gorgonzola Novara
-CEV Şampiyonlar Ligi Erkekler
22.30 Sir Colussi Sicoma Perugia - Halkbank
-CEV Challenge Kupası Erkekler
16.30 Maliye Piyango - Bunge Ravenna
-CEV Challenge Kupası Kadınlar