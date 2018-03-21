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Spor

21 Mart Çarşamba DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Galatasaray taraftarının tarihi bilet koleksiyonu (görüntülü-fotoğraflı) Ramazan Yalçın, yıllardır maç biletlerini biriktirdi 1905 maç biletine ulaşıp Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuracak Yalçın: "Bilet gönderenler arasında Fenerbahçeli de var

21 Mart 2018 13:01

(ÖZEL) Galatasaray taraftarının tarihi bilet koleksiyonu (görüntülü-fotoğraflı)

Ramazan Yalçın, yıllardır maç biletlerini biriktirdi

1905 maç biletine ulaşıp Guinness Rekorlar Kitabı\'na başvuracak

Yalçın: \"Bilet gönderenler arasında Fenerbahçeli de var Beşiktaşlı da\"

\"Kapı kapı dolaşıp bilet arıyordum\"

\"Koleksiyonun en eski bileti 1950 yılına ait\"

\"En anlamlısı 5-0\'lık Neuchatel Xamax maçı\"

\"Farklı renklere gönül vermiş insanlar umarım yine kol kola maç izler\"

GALATASARAY

Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıkları 3 günlük izinin ardından başlayacak

12.00 Abdurrahim Albayrak\'ın geleneksel çarşamba yemeklerine Başkan Mustafa Cengiz de katılacak.

13.30 Cengiz, basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak

FENERBAHÇE

Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürecek (basına kapalı)

BEŞİKTAŞ

Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları başlayacak (basına kapalı)

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI

İrlanda Cumhuriyeti maçının hazırlıkları devam edecek (basına kapalı)

İRLANDA CUMHURİYETİ

Türkiye karşılaşmasının çalışmaları sürecek (Antalya)

AVRUPA U19 FUTBOL ŞAMPİYONASI ELEMELERİ

17:00 Türkiye - Avusturya

THY AVRUPA LİGİ

20:45 Anadolu Efes - BC Khimky

VOLEYBOL

-CEV Şampiyonlar Ligi Kadınlar

19.00 Galatasaray - Igor Gorgonzola Novara

-CEV Şampiyonlar Ligi Erkekler

22.30 Sir Colussi Sicoma Perugia - Halkbank

-CEV Challenge Kupası Erkekler

16.30  Maliye Piyango -  Bunge Ravenna

-CEV Challenge Kupası Kadınlar

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