21 kişiye tahliye kararı veren yargı mensuplarına ihraç

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Fethullah Gülen cemaatine yönelik soruşturma kapsamında 21 gazetecinin tahliye edilmesine karar veren mahkeme heyeti ve duruşma savcısı, geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.

Anadolu Ajansı (AA), tahliye kararını veren İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İbrahim Lorasdağı, üyeler Barış Cömert ve Necla Yeşilyurt Gülbiçim ile duruşmanın savcısı Göksel Turan hakkında ihraç kararı verildiğini bildirdi.

26'sı tutuklu 29 sanığın yargılandığı dava kapsamında hakkında tahliye kararı verilen isimler arasında Atilla Taş, Murat Aksoy, Abdullah Kılıç, Ahmet Memiş, Bayram Kaya, Ali Akkuş, Bünyamin Köseli, Cihan Acar, Gökçe Fırat, Hanım Büşra Erdal da bulunuyordu.

Ancak aynı gün yapılan itirazlar sonucu bu kişilerden 13'ü hakkında yeniden gözaltı kararı çıkarılmıştı.

AA'nın haberine göre, HSYK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, "tahliyelerin maksatlı tahliyeler olduğu, hukuka uymadığı, gerçekle bağdaşmadığı noktasında iddialar" olduğu açıklamasını yaptı.

Yılmaz, "Toplumda kuşku oluşturmamak, yargıya olan saygınlığı sıkıntıya sokmamak, ilgili savcı ve hakimlerin de menfaatlerini korumak amacıyla soruşturmanın selameti açısından bu kişileri görevden uzaklaştırdık. Tüm bu iddiaların doğru olup olmadığı müfettiş raporlarıyla ortaya çıkacaktır" dedi.

Davanın bundan sonraki duruşması 27 Nisan'da yapılacak.