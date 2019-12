21 Kasım'da Animasyon Istanbul'da

5. İstanbul Animasyon Festivali, 21–30 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.Konuya ilişkin açıklamaya göre, Pera Müzesi'nde düzenlenecek festivalin yarışma bölümünde, Annecy, Hollanda, Siggraph, Melbourne ve Ottawa gibi dünyanın en büyük animasyon festivallerinin gözde filmleri izleyicilerle buluşacak.42 ülkeden toplam 222 filmin gösterileceği "Yarışma" bölümünde öne çıkan filmler arasında Amerikalı bağımsız yönetmen Bill Plympton'ın Oscar adayı "Guide Dog" filminin 3. bölümü olan "Hot Dog" ve son filmi "Mexican Standoff" da bulunuyor.Fransız yönetmen Yann J'nin filmi "Berni's Doll", Avustralyalı yönetmen Dennis Tupicoff'un filmi "Chainsaw", Polonyalı Mariusz Wilczynski'nin ödüllü filmi "Kizi Mizi", Van Ta-Minh'in "Suddenly" filmi, İngiliz Elizabeth Hobbs'un "The Old, Old, Very Old Man" filmi, Slovakyalı Ivana Sebestova'nın, 4 kadının gözünden aşk, ölüm ve kader üzerine bol ödüllü filmi "Four" yarışma bölümünde yer alıyor.Ayrıca, 60'a yakın Türk kısa metraj animasyon filmi de yarışma bölümünde gösterilecek. Festivalin "Galalar" bölümünde de dünyadaki büyük festivallerde gösterilmiş ve ödül almış uzun metraj filmler yer alacak. Bu filmler arasında Amerikalı ünlü yönetmen Nina Paley'in Berlinale, Annecy, Avignon gibi festivallerde ödül kazanan filmi "Sita Blues Söyler", Amerikalı yönetmen Bill Plympton'un Cannes Festivalinde ödül alan "Ahmaklar ve Melekler", Brezilyalı yönetmen Otto Guerra'nın filmi "Wood & Stock: Seks", Kore yapımı olan 7 yönetmenin ortaklaşa yaptığı "If You Were Me: Anima Vision 2" filmleri bulunuyor.İstanbul Animasyon Festivalinde gerçekleştirilecek bir başka önemli etkinlik ise Atina'daki Animart Festivali ile ortak olarak Yunan ve Türk öğrencilerin bir arada yapacakları "ekoloji" temalı film.Farklı disiplinlerdeki öğrenciler, 10 gün sürecek çalışmaları sonucunda bir film üretecekler ve üretim sürecindeki deneyimlerini festival sırasında katılımcılarla paylaşacak.Festival programına ve ayrıntılı bilgiye http://www.iafistanbul.com internet adresinden ulaşılabiliyor.