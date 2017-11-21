21 Kasım Salı DHA Spor Gündemi

BEŞİKTAŞ KRİTİK AVRUPA VİRAJINDA

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu\'ndaki 5. maçında, saat 20.00\'de Portekiz\'in Porto takımını konuk edecek.

Siyah-beyazlılar 1 puan alması durumunda son 16 turuna kalmayı garantileyecek.

A MİLLİ ERKEK BASKETBOL TAKIMI

11.30 A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 yılında Çin\'de düzenlenecek Dünya Kupası\'na katılma hakkını elde etmek için 24 Kasım Cuma günü Letonya ve 26 Kasım Pazar günü de Ukrayna ile oynayacakları maçlar öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

FENERBAHÇE

- Takım izinli

GALATASARAY

Sarı-kırmızılılar sabah salonda, akşam ise sahada yapacağı çift antrenmanla Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Şampiyonlar Ligi\'nde 5\'inci hafta maçları bugün oynanacak 8 karşılaşma ile başlayacak.

Maçların programı şöyle;

G GRUBU

20.00 BEŞİKTAŞ - PORTO

22.45 Monaco - RB Leipzig

E GRUBU

20.00 Spartak Moskova- Maribor

22.45 Sevilla - Liverpool

F GRUBU

22.45 Manchester City - Feyenoord

22.45 Napoli - Shakhtar Donetsk

H GRUBU

22.45 APOEL Nicosia - Real Madrid

22.45 Borussia Dortmund - Tottenham