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Spor

21 Kasım Salı DHA Spor Gündemi

BEŞİKTAŞ KRİTİK AVRUPA VİRAJINDA Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki 5

21 Kasım 2017 12:32

BEŞİKTAŞ KRİTİK AVRUPA VİRAJINDA
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu\'ndaki 5. maçında, saat 20.00\'de Portekiz\'in Porto takımını konuk edecek.
Siyah-beyazlılar 1 puan alması durumunda son 16 turuna kalmayı garantileyecek.

A MİLLİ ERKEK BASKETBOL TAKIMI
11.30 A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 yılında Çin\'de düzenlenecek Dünya Kupası\'na katılma hakkını elde etmek için 24 Kasım Cuma günü Letonya ve 26 Kasım Pazar günü de Ukrayna ile oynayacakları maçlar öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

FENERBAHÇE
- Takım izinli

GALATASARAY
Sarı-kırmızılılar sabah salonda, akşam ise sahada yapacağı çift antrenmanla Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ
Şampiyonlar Ligi\'nde 5\'inci hafta maçları bugün oynanacak 8 karşılaşma ile başlayacak.
Maçların programı şöyle;
G GRUBU
20.00 BEŞİKTAŞ - PORTO 
22.45 Monaco - RB Leipzig  
E GRUBU
20.00 Spartak Moskova- Maribor  
22.45 Sevilla - Liverpool  
F GRUBU
22.45 Manchester City  - Feyenoord
22.45 Napoli - Shakhtar Donetsk  
H GRUBU
22.45 APOEL Nicosia - Real Madrid  
22.45 Borussia Dortmund - Tottenham

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