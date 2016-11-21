21 Kasım İngiltere basın özeti

İngiliz gazetelerinde bu sabah Türkiye'yle ilgili haber ve analizler önemli yer tutuyor.

Financial Times, gazetenin editoryal görüşlerinin aktarıldığı sayfasında Türkiye-AB ilişkilerini ele alıyor.

Gazete, 'Türkiye'de yönetimin otoriterleşmesinin, ülkenin AB'ye üyeliğini olanaksızlaştırdığı' yorumunu yapıyor.

Yazının başında Avrupa Parlamentosu'nun bu hafta içinde Türkiye'nin AB üyeliğini durdurmayı tartışmasının ve bunu oylamasının beklendiği belirtiliyor.

FT, AB'deki sosyalistlerin Türkiye'nin birliğe üyeliğine verdiği desteği çektiğini, bu yüzden, önergenin kabul edilmesinin olası olduğunu yazıyor.

Böylesi bir sonucun herhangi bir bağlayıcılığı olmayacağını hatırlatan FT, bununla birlikte bunun AB-Türkiye ilişkilerinde bir dönüm noktası teşkil edeceğini belirtiyor.

FT, 'sekiz yıl önce Türkiye'nin gerçek bir demokrasi ve modern bir ekonomiye yol aldığını, beş yıl öncesine kadar dahi Arap dünyası için İslam ve demokrasinin evliliği açısından pozitif bir örnek olarak görüldüğünü' yazıyor.

Gazete, 'Recep Tayyip Erdoğan'ın 2013'ten bu yana gelişen otoriterliğinin Türkiye'yi AB üyeliğinden men ettiği' yorumunu yapıyor.

FT, Erdoğan'ın, '15 Temmuz darbe girişimi ardından, bu girişimde yer alanların üstüne gidilmesi gerekçesi altında muhaliflerini susturduğunu belirtiyor, Türkiye'nin Suriye ve Irak politikası ile başkanlık sistemine geçişle ilgili olası referandumu hatırlatıyor.

Gazete daha sonra, "Türkiye'nin tüm geleneksel Batılı ortakları, Erdoğancı Türkiye'nin bir müttefik olup olmadığını öğrenmek istiyor" diye yazıyor.

FT'ye göre AB'nin, Ankara'nın terörle mücadele yasalarında değişikliğe gitmemesi nedeniyle, Türk vatandaşlarına vize serbestliğini onaylamaması bir dönüm noktası olabilir.

"Erdoğan'ın gelecek yıl iki referandum çağrısı yapma riski var. İkincisi AB üyelik adaylığından çıkmaya yönelik bir Türkexit çağrısı olur" diyen FT, 'bununla birlikte Türkiye'nin hassas ekonomisinin AB'ye bağlı ve onunla entegre olduğunu, bunun da Gümrük Birliği şartlarını güncelleme ve genişletmeyi devam etmeye neden olabileceğini' belirtiyor.

Times gazetesi sayfalarında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özbekistan ve Pakistan gezisi dönüşünde, uçağında Şanghay İşbirliği Örgütü'yle ilgili yaptığı açıklamasına yer ayırıyor.

Haberde Erdoğan'ın, "'Şanghay Beşlisi içerisinde Türkiye niye olmasın?' diyorum. Bunu Sayın Putin'e olsun, Nazarbayev'e olsun, şu anda Şanghay Beşlisi'nin içerisinde olanlara da söyledim. (…)Temenni ederim ki orada olumlu bir gelişme olması halinde, yani Türkiye'nin Şanghay Beşlisi içerisinde yer alması, bu konuda çok daha rahat hareket etmesini sağlayacaktır diye düşünüyorum" sözleri özetle aktarılmış.

Gazete, Erdoğan'ın, AB ile ilişkilerin kötüye gitmesi durumunda Çin ve Rusya'ya doğru yönelebileceğinin işaretini verdiğini belirtiyor.

Times, Türkiye ile AB arasında şu andaki en çekişmeli meselenin vize serbestliği konusu olduğunu yazıyor.

'Şanghay İşbirliği Örgütü'ndeki bazı ülkelerin açıkça Batı'ya düşman olduğunu' yazan Times, 'Türkiye'nin bu girişiminin batılı müttefiklerini ve içerideki muhalefeti alarma geçireceğini' belirtiyor.

I gazetesi, Türkiye'deki 15 Temmuz darbe girişimi ve Belçika'daki saldırıların, dünyanın en büyük seyahat acentalarından Thomas Cook'un kârlarını olumsuz etkilediğinin açıklanmasının beklendiğini yazıyor.

Gazeteye göre Thomas Cook, Çarşamba günü yapacağı açıklamada 2016 kârlarının yüzde 4.5 oranında düştüğünü duyuracak.

I'ın haberinde özetle şu ifadelere yer veriliyor:

"Rezervasyonlar Türkiye'de, Temmuz ayındaki darbe girişimi ve bu yılın başlarında Belçika'da gerçekleştirilen saldırıları takiben baskı altında.

"Uzmanlar, 30 Eylül'e kadarki 12 aylık potansiyel kârın 310 milyon Sterlin'den 296 milyon Sterlin'e düşmesini bekliyor. Gelirin ise çok az artarak 2015'teki 7.83 milyar Sterlin'den 7.95 milyar Sterlin'e yükselmesini bekliyor.

"Jeopolitik kargaşa Thomas Cook gibi seyahat acentaları için bir kaygı unsuru olmayı sürdürüyor. Thomas Cook geçen yıl Tunus, Mısır ve Paris'teki ölümcül terörist saldırıların ertesinde yığınla yapılan iptalden zarar görmüştü".

Gazeteye konuşan, Numies Securities şirketinden uzman Wyn Ellis, Thomas Cook'un önümüzdeki dönemdeki beklentileriyle ilgili şunları söylemiş:

"Thomas Cook 2017 yazı için umutlarını Batı Akdeniz'deki (İspanya, Portekiz, İtalya ve Yunanistan) daha fazla kapasiteye bağlamış durumda. Bu pazarların çok rekabetçi olmasını bekliyoruz. Şirket ayrıca gelecek yaz için uzun dönemli programını uzattı".

Times gazetesi, Türkiye'nin darbe girişimi sonra giriştiği tasfiyeler kapsamında, Gülen Hareketi'yle bağlantılı oldukları gerekçesiyle en 30 öğrencinin bursunu kestiğini yazıyor.

Times, Türkiye'nin Gülen Hareketi'ni, 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında olmakla suçladığını, girişimle ilgili olarak bugüne kadar 100 binden fazla kişinin işten atıldığını veya uzaklaştırıldığını, 35 bin kişinin tutuklandığını hatırlatıyor.

Gazete, yurtdışında okuyan birkaç yüz öğrenciye, Gülen Hareketi'yle bağlantılı oldukları gerekçesiyle burslarının kesildiğinin ve vasıflarının Türkiye'de geçerli olmayacağının söylendiğini yazıyor.

Times, "İngiltere'deki üniversitelerle bağlantılı toplam 66 öğrenci kara listeye alındı. Yaklaşık onu, daha sonra listeden çıkarıldı. Bazıları hâlihazırda eğitimlerini tamamlamış ve eve dönmüştü. Ancak 30 tanesi hâlâ İngiltere'de bulunuyor. Yaklaşık 10 tanesi Leicester Üniversitesi'nde."

Times bu öğrencilerden altısıyla görüşmüş.

Gazete, bu öğrencilerden bazılarının hâlihazırda veya önceden Gülen Hareketi'nden olduğunu ya da bu hareketle bağlantılı kurumlarla ilişkilerinin olduğunu kabul ettiklerini ancak darbe girişimiyle alakalarının olmadığını ve girişimi desteklemediklerini söylediklerini belirtiyor.

Bazıları ise hükümet karşıtı görüşleri nedeniyle hedef alındıklarını düşündüklerini söylemiş.

Bir öğrenci gazeteye, "Hükümete muhalif biri olduğumu biliyorlar. Gülen Hareketi'yle doğrudan bir ilişkim veya bağlantım yok. Sadece bunu bir bahane olarak kullandılar" demiş.

Gazete, Londra'daki Tük Büyükelçiliği'nin konuyla ilgili yorum yapmadığını belirtiyor.