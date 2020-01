21. İstanbul Tiyatro Festivali 'bağımsızlık yaptı'; hangi oyunlar gösterildi, kimlere ödül verildi

16-19 Kasım arası Bomontiada Alt & Corner in the World işbirliğiyle ağırlıklı olarak Fransa’dan gelen profesyoneller ağırlanıyor.

When in Rome : Konsept ve yöneten: Mesut Arslan.

Kemal Aydoğan’ın yönetiminde Shakespeare’den Fırtına , Ahmet Mümtaz Taylan yönetmenliğinde Dürrenmatt’tan Uyarca , Mirza Metin’in tasarlayıp yönettiği Panopticon , Canan Yücel Pekiçten performansı All About The Heart, İtalyan tiyatro topluluğu Compagnia TPO’dan Kelebekler, Portekizli yönetmen Pedro Penim’in performansı Önce Lübnan asıllı Kanadalı oyun yazarı ve yönetmen Wajdi Mouawad’ın hem yazıp, yönetip hem de oynadığı Yalnız, Çağdaş dans ikilisi Taldans’dan, ilk Rus fütürist operası Güneşin Zaptı, Antik Yunan tiyatrosunun efsanevi yönetmeni Theodoros Terzopoulos’dan Bir Daha , Fransız koreograf Angelin Preljocaj’ın son eseri Fresk ile bilet bulabilen şanslı izleyicilerle buluştu. İhanet , Ankara Devlet Tiyatrosu: Yöneten: Özen Yula.

Sami Berat Marçalı’nın göçmenlik, varoluş, aidiyet, iletişim ve anlaşmak üzerine yazdığı Yuva geçen yıl New York’ta sergilenmiş. Marçalı’nın bu kez kendi yönettiği oyunda bombalar sebebiyle evsiz kalmış Seda, otistik kardeşi Barış, taksi şöförü Tazim ve ‘sanatçı’ Chicho,’nun New York’un göbeğinde yolları kesişiyor. Oyunda özellikle Özlem Zeynep Dinsel’in performansı dikkat çekiyor.

Festival izleyicileriyle, yeniden, her yıl buluşacak

İlk kez 1989 yılında gerçekleştirilen, yerli ve yabancı tiyatro, dans ve performans topluluklarının izleyiciyle buluştuğu uluslararası bir etkinlik olan İstanbul Tiyatro Festivali, 2002 yılından beri iki yılda bir Mayıs ayında düzenleniyordu. Festival, bu sene yıllık seyrine geri dönüyor.

İstanbul Tiyatro Festivali Direktörü Leman Yılmaz, Tiyatro Festivali’nin tekrar her yıl yapılacak olmasından mutlu: “Her yıla tekrar dönebilmenin umudunu hep içimizde taşıdık. Ancak İstanbul gibi bir kentte özellikle de prodüksiyon açısından maliyeti yüksek bir festivali her yıla döndürmek çok da kolay bir adım değildi. Buna ek olarak hem İstanbul’da açılan yeni sahneler, her yıl artan prodüksiyonlar, perde açan toplulukların coşkusuna tanık olmak; buna benzer bir üretim yükselişini yurt dışında da gözlemlemek, bizi hep festivalin her yıl nasıl yapılabileceğini düşünmeye itti. Aslında bir anlamda var olan festivalin program ve süresini ikiye böldük, bu formül hem festivali her yıl yapmamıza olanak sağlayacaktı hem de bu kentin içinde yeşeren ‘yaratıcı enerji’ye ayak uyduracaktık. Evet, kentin yapısal faktörleri, ilk gösterimlerini festivalde yapan yapımların yurtdışı festivallerinde yer alabilmesi için yeterli zamana sahip olabilmeleri, sezona hazır olmaları, yurt dışındaki festivallerin ve tiyatroların sezon programlarıyla eş zamanlı olabilmek adına festivalimizi Kasım ayına aldık. Festival artık her yıl Kasım ayında izleyiciyle buluşacak.”

2018

Yaratıcılık ile yetenek, yetenek ile bilgi birikimi, bilgi birikimi ile dünya görüşü arasındaki ayrımda festival ile bir platform yaratarak bizleri kendi gerçeğimiz üzerinde yeniden düşünmeye sevk ettiklerinden ötürü

başta Festival Direktörü Yard. Doç. Dr. Leman Yılmaz, operasyon koordinatörü Handan Uzal, Ayşe Emek, Deniz Kıvılcım ve tüm İKSV ekibini, festivalde emeği geçen, katkıda bulunan herkesi, bir izleyici olarak ayakta alkışlıyor, saygıyla selamlıyorum.

Anlaşılan, 2018 festival hazırlıkları da hali hazırda yürüyor, başlamış olan işbirikleri ve ortak projeler büyük bir hızla devam edecek. Festival Direktörü Leman Yılmaz: ‘’Festivalin daha bu seneki programı tamamlamadan gelecek senelere program oluşturması, sürekli olarak üreten bir yapıya bürünmesini sağlayacak. Özellikle yurt dışıyla çok daha fazla iş birliği yapabilmek, ortak çalışmalar yürütebilmek adına çalışmalarımız başladı bile. Hatta festivalin öncesinde başlatıp sonunda seyirciyle paylaşmayı düşündüğümüz çalışma biçimleri de var gelecek planlarımızda.’’