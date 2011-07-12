21. İstanbul Sanat Fuarı Onur ödülleri sahiplerini buldu

BATUR FATİH İLHAN / T24

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TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından, 12-20 Kasım arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi-Büyükçekmece’de düzenlenecek 21. İstanbul Sanat Fuarı / ARTİST 2011 Onur Ödülleri sahiplerini buldu.

İstanbul Sanat Fuarı’nın, her yıl plastik sanatlara katkıları ve farklı alanlardaki çalışmaları nedeniyle verilen onur ödülleri sahiplerini buldu. Türk grafik sanatına önemli katkıları nedeniyle Sanatçı Onur Ödülü Sayın Prof. Dr. Yurdaer Altıntaş’a verilirken; Eleştirmen Onur Ödülü Prof. Dr. Sayın Uşun Tükel’e, Sanatsever Kurum Onur Ödülü Pera Müzesi’ne ve Koleksiyoner Onur Ödülü ise Prof. Dr. Münir Ekonomi’ye verildi.



Sanat Fuarı “Uluslararası” Olarak Kapılarını Açıyor



Bu yıl İstanbul Sanat Fuarı 20. yılını geride bırakırken, yurt içi ve yurt dışından 100 sanat kurumu ve galerisinin katılımıyla “uluslararası” olarak kapılarını açmaya hazırlanıyor. 21. Uluslararası İstanbul Sanat Fuarı, TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. ve Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği ile düzenlenen 30. İstanbul Kitap Fuarı ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.