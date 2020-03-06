21 ildeki Anadolu liseleri bir yıllığına 'nitelikli' yapılıp sınavla öğrenci alacak

LGS 2020'ye girecek 4+4+4 sistemi nedeniyle fazladan 471 bin, 60 aylık öğrenci için MEB ilginç bir çözüm buldu. Adrese göre öğrenci alınan 21 ildeki Anadolu liseleri bu yıl 'nitelikli’ yapılıp sınavla öğrenci alacak. 2021'de yine 'niteliksiz' olup adres kayıtlarına geri dönülecek. Bu iller şöyle; Amasya, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Ordu, Rize, Sinop, Tunceli, Yalova.

Türkiye’de, çağ nüfusuna göre her yıl 1.2 milyon çocuk ilkokula başlıyor. 8’inci sınıfta 1.2 milyon mezun olup, LGS’ye giriyordu. 2012’de getirilen 4+4+4 Sistemi akışı bozdu. 60 aylık okula alınanlar da bu yıl 8’inci sınıftan mezun oluyor. Yani 1.2 milyon yerine 471 bin artışla 1.7 milyon mezun verilecek.

MEB Bakan Yardımcısı Mahmut Özer 81 ilde çalıştı. Sözcü'den Sultan Uçar'ın haberine göre, 21 ilde de en az bir Anadolu lisesi sınava dahil edildi. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre her ilde bir fen ve sosyal bilimler lisesi olma zorunluluğu var. Merkezi sınavla alınan öğrenci oranı da yüzde 10’u geçemez. 21 ilde yüzde 10'u fen ve sosyal bilimler zaten dolduruyordu. Şimdi 2020'de ‘nitelikli' olup sınavla öğrenci alacak Anadolu liselerinin 2021'de ‘niteliksiz' kapsamına alınması ve yüzde 10'luk kotanın aşılma riski var.

Eğitim Uzmanı Salim Ünsal’dan çarpıcı tespitler: 6 soru 6 cevap

1) Anadolu liseleri 21 ilde neden sınavla öğrenci almıyordu?

“Yönetmeliğe göre bir ilde mevcut öğrenci sayısının en fazla yüzde 10’u merkezi sistem sınavla alınabilir. 21 ilde zaten fen ve sosyal bilimler liseleri için ayrılan kontenjan yüzde 10’u dolduruyordu. Bu nedenle, Anadolu liselerine adrese göre

öğrenci kaydediliyordu.”

2) Sınavsız girilen Anadolu liselerine sınav niye getirildi?

“LGS aday sayısı 60 aylıklarla 471 bin artıp, 1.2 milyondan 1.7 milyona çıktı. Bu da 81 ilde sınav öğrencisi sayısını yüzde 30-40 arttıracak. 21 ilde şimdiye kadar fen ve sosyal bilimler liseleri için LGY’ye giren adaylar artık nitelikli diye Anadolu liselerine de sınavla girebilecek.”

3) Kontenjan kaç öğrenci artarsa sorun çözülür?

“2019 LGS’de sınavla girilen okulların kontenjanı 139 bindi. Bu kontenjan en az 190 bine çıkarılırsa, 2019’la durum eşitlenir. Sınavla yerleştirilecek öğrenci sayısı 51 bin kişi artmalı.”

4) Bu liselere artık sınavsız girilemez mi?

“21 il de dahil edilince her ildeki en iyi Anadolu liselerine artık merkezi sınavla girilecek. Sınavsız, nitelikli Anadolu lisesi kalmadı. Sistem, 8 yıl önce kurulduğunda, 60 aylıklar sadece 1 yıl birinci sınıfa kaydedilmişti.”

5) Çağ nüfusu geri dönünce ne olacak?

“2012’de birinci sınıfa fazla kayıt alındı. Sonraki yıllar çağ nüfusu 1.2 milyona inildi. Bu yıl 1.7 milyona çıkılırken, 2021’de yine 1.2 milyon mezuna inecek. MEB, 2021’de yine sınavsız yapabilir. ”

6) Öğrenciler değişikliklerden nasıl etkilenir?

“Geri dönülmezse, bu illerde sınavla alınan öğrenci sayısı yüzde 10 sınırını aşar. Zaten, fen ve sosyal bilimler bu sınırı dolduruyordu. Geri dönülürse de aynı okula bu yıl öğrenci sınavla, seneye sınavsız girecek. 9’uncu ve 10'uncu sınıflar arasında ciddi başarı farklılığı yaşanılması kaçınılmaz olacak.”