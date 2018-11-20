T24 LogoT24 Logo
Gündem

21 ilde FETÖ şüphelisi 50 askere gözaltı kararı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA merkezli 21 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda aralarında pilotların da olduğu 40'ı muvazzaf 50 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı

20 Kasım 2018 12:29

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA merkezli 21 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda aralarında pilotların da olduğu 40\'ı muvazzaf 50 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanması için operasyon sürüyor. 
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY\'nin Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı. Örgüt mensuplarını mahrem imamlık yaptığı ileri sürülen aralarında pilotların da bulunda 22\'si Hava Kuvvetleri olmak üzeri 40\'ı muvazzaf 50 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanması için bugün 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin yakalanması için operasyon sürüyor. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tolga YANIKKONYA DHA KONYAFethullahçı TerörDevlet Yapılanması FETÖPDY yönelikCumhuriyet BaşsavcılığıFETÖPDY Türk Silahlı KuvvetleriHava Kuvvetleri
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24