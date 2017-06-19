21 farklı şehirde üretilen yüzlerce ürünün satıldığı "Cezaevi AVM"

Adana'da hizmete giren, 21 farklı cezaevinde üretilen ürünlerin satıldığı İşyurtları Kurumu Adana Satış Mağazası'nda hükümlülerin meslek sahibi olmaları ve var olan mesleklerini geliştirmeleri amaçlanıyor.

Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan Adalet Bakanlığı Göltepe Eğitim Tesisleri'nin ön tarafında hizmete giren satış mağazası, hem adalet çalışanlarına hem de vatandaşlara alışveriş imkanı sunuyor. Hükümlülerin meslek sahibi olması ve var olan mesleklerin geliştirilmesi amacıyla kurulan iş yurtları bünyesinde gıdadan tekstile, hediyelik eşyadan mobilyaya kadar yüzlerce ürün mağazada satılıyor.

21 Cezaevi, 276 çeşit ürün

Adana, Toprakkale, Niğde, Edirne, Bozkurt, Diyarbakır, Çanakkale, Elazığ, Gaziantep, Kartal, Kırıkhan, Kütahya, Kahramanmaraş, Kocaeli, Erzurum, Manisa, Sinop, Osmaniye, Uşak ve Foça ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerin yöreye özgü ürettiği 276 çeşit ürün bulunuyor, bu ürünler arasında deri mont ve çanta, gömlek, et ve süt ürünleri, temizlik malzemeleri, çini, ceviz, baharat, oltu taşı, hediyelik eşya, el yapımı ahşap oyma ve bakır kaplama eşyalar yer alıyor.

Amaç: Hükümlülerin tahliyelerinden sonra topluma kazandırılmaları

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, hükümlülerin tahliyelerinden sonra topluma kazandırılmaları ve meslek edinmeleri amacıyla çeşitli iş kollarında istihdam edildiklerini belirterek, "Cezaevlerinde bulunan hükümlülerimiz iş yurtları faaliyetleri kapsamında bir çok alanda üretimde bulunuyor. Bu mağazada ülkemizin dört bir yanındaki cezaevlerinde üretilen ürünler vatandaşlarımıza sunuluyor. Vatandaşlarımız da merak ve ilgiyle takip ediyorlar. Organik ve yerel ürünleri satın alıyorlar" dedi.