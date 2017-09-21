T24 LogoT24 Logo
Spor

21 Eylül Perşembe DHASPOR Gündemi

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Bakkal'dan gündem yaratacak açıklamalar!  -Doktorluğu biliyorsunuz, malzemeciliği biliyorsunuz, idareciliği biliyorsunuz, bir tek yapmadığınız futbolculuk -Futbolcular artık kulüpleri yönetmeye başladılar ve hoca götürüp ge

21 Eylül 2017 12:22

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Bakkal\'dan gündem yaratacak açıklamalar! 
-Doktorluğu biliyorsunuz, malzemeciliği biliyorsunuz, idareciliği biliyorsunuz, bir tek yapmadığınız futbolculuk
-Futbolcular artık kulüpleri yönetmeye başladılar ve hoca götürüp getiriyorlar
-Hükümet istediyse bu iş bitecektir
-Süper Lig\'de puan artık mide de değil daha altlara kadar indi
-Hakemlerin kendilerine biraz çeki düzen vermeleri gerekiyor

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİSİNE DOĞRU
-Beşiktaş formasıyla Fenerbahçe\'ye gol atan yok !..
-Aykut Kocaman\'ın derbi planı hazır

DERBİNİN HAKEMİ AÇIKLANACAK
Süper Lig\'de Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin de oynanacağı 6. haftanın hakemleri belli olacak.

14.00 Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin il güvenlik kurulu toplantısı yapılacak.

BEŞİKTAŞ
Fenerbahçe ile oynanacak derbinin hazırlıkları sürecek.
15.00 Siyah-beyazlı kulüp ile Nesine.com arasında sponsorluk sözleşmesi törenle imzalanacak.

FENERBAHÇE
Beşiktaş derbisinin hazırlıkları devam edecek.
14.00 Futbolcular Mehmet Ekici ve Nabil Dirar, Maraton Fenerium mağazasında taraftarlarla bir araya gelecek.
19:30 Fenercell ve Fenernet markalarının düzenleyeceği etkinliğe Fenerbahçe Kulübü ve Türk Telekom yöneticilerinin yanı sıra pek çok sporcu da katılacak.

GALATASARAY
18.00 Bursaspor maçının hazırlıkları sürecek.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklandı.

AVRUPA LİGLERİ
16:00 Oborishte - Ludogorets Razgrad (Medipol Başakşehir\'in rakibi)
20:00 ASK Bruck/Leitha - Salzburg (Atiker Konyaspor\'un rakibi)
21:00 Villarreal - Espanyol (Enes Ünal)

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. TUR
13.00 Anagold 24 Erzincanspor - Eskişehirspor (Erzincan 13 Şubat Şehir)
15.00 Eyüpspor - Sakaryaspor (Stat açıklanmadı)
15.00 Kızılcabölükspor - Ümraniyespor (Kızılcabölük Semt Sahası)
16.00 Demir Grup Sivasspor - BUGSAŞ Spor (Yeni 4 Eylül)
17.30 Afjet Afyonspor - MKE Ankaragücü (Afyonkarahisar Yeni Şehir)
19.30 Çaykur Rizespor - Nevşehirspor Gençlik (Çaykur Didi)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gençlerbirliği Teknik Direktörü BakkalLigDERBİSİNE DOĞRU BeşiktaşFenerbahçeAykut KocamanHAKEMİ AÇIKLANACAK Süper Lig FenerbahçeBeşiktaşBEŞİKTAŞ FenerbahçeSiyahbeyazlıNesineFENERBAHÇE BeşiktaşFutbolcular Mehmet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24