21 Eylül Perşembe DHASPOR Gündemi

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Bakkal\'dan gündem yaratacak açıklamalar!

-Doktorluğu biliyorsunuz, malzemeciliği biliyorsunuz, idareciliği biliyorsunuz, bir tek yapmadığınız futbolculuk

-Futbolcular artık kulüpleri yönetmeye başladılar ve hoca götürüp getiriyorlar

-Hükümet istediyse bu iş bitecektir

-Süper Lig\'de puan artık mide de değil daha altlara kadar indi

-Hakemlerin kendilerine biraz çeki düzen vermeleri gerekiyor

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİSİNE DOĞRU

-Beşiktaş formasıyla Fenerbahçe\'ye gol atan yok !..

-Aykut Kocaman\'ın derbi planı hazır

DERBİNİN HAKEMİ AÇIKLANACAK

Süper Lig\'de Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin de oynanacağı 6. haftanın hakemleri belli olacak.

14.00 Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin il güvenlik kurulu toplantısı yapılacak.

BEŞİKTAŞ

Fenerbahçe ile oynanacak derbinin hazırlıkları sürecek.

15.00 Siyah-beyazlı kulüp ile Nesine.com arasında sponsorluk sözleşmesi törenle imzalanacak.

FENERBAHÇE

Beşiktaş derbisinin hazırlıkları devam edecek.

14.00 Futbolcular Mehmet Ekici ve Nabil Dirar, Maraton Fenerium mağazasında taraftarlarla bir araya gelecek.

19:30 Fenercell ve Fenernet markalarının düzenleyeceği etkinliğe Fenerbahçe Kulübü ve Türk Telekom yöneticilerinin yanı sıra pek çok sporcu da katılacak.

GALATASARAY

18.00 Bursaspor maçının hazırlıkları sürecek.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklandı.

AVRUPA LİGLERİ

16:00 Oborishte - Ludogorets Razgrad (Medipol Başakşehir\'in rakibi)

20:00 ASK Bruck/Leitha - Salzburg (Atiker Konyaspor\'un rakibi)

21:00 Villarreal - Espanyol (Enes Ünal)

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. TUR

13.00 Anagold 24 Erzincanspor - Eskişehirspor (Erzincan 13 Şubat Şehir)

15.00 Eyüpspor - Sakaryaspor (Stat açıklanmadı)

15.00 Kızılcabölükspor - Ümraniyespor (Kızılcabölük Semt Sahası)

16.00 Demir Grup Sivasspor - BUGSAŞ Spor (Yeni 4 Eylül)

17.30 Afjet Afyonspor - MKE Ankaragücü (Afyonkarahisar Yeni Şehir)

19.30 Çaykur Rizespor - Nevşehirspor Gençlik (Çaykur Didi)