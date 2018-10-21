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Spor

21 Ekim Pazar DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG 13

21 Ekim 2018 12:33

SPOR TOTO SÜPER LİG
13.30 Çaykur Rizespor - Atiker Konyaspor  
16.00 Aytemiz Alanyaspor - Antalyaspor  
16.00 MKE Ankaragücü - Evkur Yeni Malatyaspor  
19.00 Göztepe - Beşiktaş  

SPOR TOTO 1\'İNCİ LİG
14.00 Hatayspor - Osmanlıspor 
16.30 Kardemir Karabükspor - Altay  
19.30 İstanbulspor - Giresunspor  

GALATASARAY
- Takım izinli

AVRUPA LİGLERİ
18.00 Everton - Crystal Palace (Cenk Tosun)
19.30 Huesca - Espanyol (Serdar Gürler)
21.30 Inter - Milan (Hakan Çalhanoğlu)

- TFF 2\'nci Lig ve 3\'üncü Lig müsabakalarına devam edilecek.

GOLF
- Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Turkcell Platinum Golf Challenge, Kemer Country Golf Kulübü\'nde sona erecek. 

BASKETBOL
- Tahincioğlu Basketbol Ligi - 
15.15 İstanbul BBSK - Pınar Karşıyaka
17.30 Banvit - Anadolu Efes
20.00 Arel Üniv. Büyükçekmece - Fenerbahçe
- Kadınlar Basketbol Süper Ligi -
16.00 İstanbul Üniversitesi - Samsun Canik Belediye
17.30 Hatay BŞB - Botaş

VOLEYBOL
- Efeler Ligi -
14.00 Halkbank - Fenerbahçe
14.00 İstanbul BBSK - Arhavi Bld.
15.00 Jeopark Kula Bld. - Galatasaray
16.30 Maliye Piyango - Ziraat Bankası
16.00 İnegöl Bld. - İkbal Afyon Bld. Yüntaş

GÜREŞ
- Macaristan\'ın başkenti Budapeşte\'de düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası ikinci gün müsabakaları ile devam edecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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