21. Ankara Film Festivali yaklaşıyor

T24- Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen Ankara Uluslararası Film Festivali, 11 - 21 Mart 2010 tarihleri arasında 21. kez sinemaseverlerle buluşacak.









Festival kapsamında düzenlenen Ulusal Uzun Film Yarışması'nda, Türk sinemasına nitelikli ürünler kazandıran sinemacılara çeşitli dallarda toplam 16 ödül verilecek, ticari gösterim şansı olmayan filmlerin de meraklısıyla buluşması sağlanacak. Festival bu yıl, Aziz Nesin Emek Ödülü'nü Filiz Akın'a; Kitle İletişim Ödülü'nü Gece Gündüz Programı'na; Sanat Çınarı Ünvanı'nı ise Gülten Akın'a sunacak.

Yarışacak filmler belirlendi



Festivalin "Ulusal Uzun", "Kısa" ve "Belgesel Film Yarışma" bölümlerine başvuran filmlerin ön eleme sonuçları belli oldu.



Okan Arpaç, İnci Demirkol ve Ali Karadoğan'dan oluşan Ulusal Uzun Film Yarışması Ön Eleme Seçiciler Kurulu, başvuruda bulunan filmler arasında yaptığı değerlendirme sonucunda 12 filmin "Ulusal Uzun Film Yarışması"na katılmasına karar verdi. "Ulusal Uzun Film Yarışması"nda şu filmlerin yarışması kararlaştırıldı:



11'e 10 Kala (Pelin Esmer)

Acı (Cemal Şan)

Başka Dilde Aşk (İlksen Başarır)

Büyük Oyun (Atıl İnaç)

İki Dil Bir Bavul (Orhan Eskiköy)

Kako Si? (Özlem Akovalıgil)

Kara Köpekler Havlarken (Mehmet Bahadır Er, Maryna Gorbach)

Köprüdekiler (Aslı Özge)

Min Dit (Miraz Bezar)

Orada (Hakkı Kurtuluş)

Çıngıraklı Top (Mahir Egemen Ertürk)

Deli Deli Olma (Murat Saraçoğlu)





Ulusal Kısa Film ve Belgesel Yarışmaları



Festival kapsamında düzenlenen "Ulusal Kısa Film Yarışması" için Bülent Özkam, Cumhur Canbazoğlu ve Prof. Dr. Oğuz Onaran'dan oluşan ön eleme seçiciler kurulu, başvuran filmler arasından 10 kurmaca, 10 canlandırma ve 8 deneysel olmak üzere toplam 28 filmin yarışmaya katılmasına karar verdi.





Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda ise 9'u profesyonel, 8'i amatör olmak üzere toplam 17 belgesel filmin yarışmaya katılması kararlaştırıldı.



Festival özel ödülleri





11-21 Mart 2010 tarihleri arasında Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından gerçekleştirilecek 21. Ankara Uluslararası Film Festivali'nin 'özel ödülleri' belirlendi. Sinema sanatına emek vermiş, sanatçı ve kurumları ödüllendirmeyi amaçlayan vakıf, Aziz Nesin Emek Ödülü'nü 50 yıllık sinema emekçisi Filiz Akın'a, Kitle İletişim Ödülü'nü Yekta Kopan'ın yapımını ve sunuculuğunu üstlendiği Gece Gündüz programına, 2002 yılından bu yana ülkemiz kültür sanat hayatına katkıda bulunan sanatçılara verilen Sanat Çınarı unvanını ise şair Gülten Akın'a verecek.



Vakıf Özel Ödülleri, 10 Mart Çarşamba günü, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu'nda yapılacak Festival Açılış Töreni'nde sahiplerini bulacak