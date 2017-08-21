21 Ağustos Pazartesi DHA Spor Gündemi

FENERBAHÇELİ MUTLU DEĞİL

Süper Lig\'in ilk iki maçında dört puan kaybeden Sarı-Lacivertli takımda işler iyi gitmiyor. Taraftar Voıkan\'ı protesto etti. Bundan sonra puan kaybedilmesi halinde kombine, ve bilet satışlarında epey düşüş olacağı tahmin ediliyor.

TEHDİT EDİLDİ, SAVCI İŞLEM YAPMADI

Fenerbahçe-Trabzonspor maçının oynandığı Ülker Stadyumu\'nun protokol tribününde tatsız bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre, protokol tribününde Trabzonspor Yöneticisi Gökhan Saral\'ın, Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu\'yu önce tehdit edip ardından da Uslu\'ya küfrettiği iddia edildi. Konu hakkında Uslu\'nun maç sonunda polise gidip şikayetçi olduğu öğrenildi. Ancak savcının herhangi bir işlem yapmadığı ortaya çıktı.

TRABZONSPOR GALİBİYETİ KAÇIRDIĞINA YANIYOR

Fenerbahçe karşısında iki kez öne geçmesine rağmen üstün futbolunu üç puanla süsleyemeyen Bordo-Mavili Takımda buruk bir sevinç yaşanıyor. Teknik Direktör Ersun yanal 3\'ün hafta maçlarından sonra Lig\'e verilecek milli maç arasında eksiklikleri gidereceklerini söyledi.

BURAK YILMAZ\'IN SAKATLIĞI YARIN BELLİ OLUYOR

Trabzonspor\'un golcü oyuncusu Burak Yılmaz, maçın ardından sakatlığıyla ilgili konuştu.

Önemli bir şeyi olmadığını ifade eden Burak, \"Kasığımda bir ağrı var. Durumum salı günü belli olacak\" dedi.

(ÖZEL) DEMBA BA HIRS KÜPÜ

Sabah kumsalda akşam sahada...

Henüz bir takımı bulunmayan Senegalli yıldız Demba Ba tek başına çalışıp kendisini hazır tutuyor..

ANTALYA\'YA GELEN SAMİR NASRİ SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Antalyaspor\'un 2 yıllık anlaştığı dünya yıldızı Samir Nasri, kırmızı beyazlı taraftarca havalimanında meşale ve tezahüratlarla karşıladı.

Antalyaspor\'un yıllık 4 milyon Euro + bonuslarla 2 yıllığına anlaştığı Cezayir asıllı Fransız futbolcu Samir Nasri\'nin bugün sözleşme imzalaması bekleniyor.

BAŞAKŞEHİR İSPANYA YOLCUSU

UEFA Şampiyonlar Ligi Play off turu 2\'nci karşılaşmasında Sevilla ile deplasmanda karşılaşacak olan Medipol Başakşehir\'in İspanya yolculuğu başlıyor. Bugün saat 10.00\'de Atatürk Havaalanı\'ndan İspanya\'ya uçacak olan Turuncu-Lacivertli ekipte, TSİ 19:30\'da Teknik Direktör Abdullah Avcı ve 1 futbolcu basın toplantısı düzenleyecek. Temsilcimiz daha sonra TSİ 20:00\'de Ramon Sanchez Pizjuan Stadı\'nda yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

10:30 Sevilla antrenman (Tesiste)

10:00 Başakşehir uçak kalkış (Atatürk Havalimanı)

14:00 Sevilla basın toplantısı (Statta)

19:30 Başakşehir basın toplantısı (Statta)

20:00 Başakşehir antrenman (Statta)

SÜPER LİG\'DE BUGÜN

21:45 Konyaspor-Gençlerbirliği

TFF 1. LİG\'DE BUGÜN

19:45 Ümraniyespor-Boluspor

BEŞİKTAŞ\'TA BURSA MESAİSİ BAŞLIYOR

18:00 Cuma günü Kasımpaşa deplasmanında 2 puan bırakan Beşiktaş\'ta, Bursaspor hazırlıkları başlıyor. Dünü izinli olarak geçiren siyah-beyazlı ekip bu akşam yapacağı antrenmanla çalışmalarına başlayacak.

GALATASARAY CUMAYA HAZIRLANIYOR

19.00 Sarı-kırmızılılar Sivasspor maçına hazırlanıyor

TFF YAYIN İHALESİNE KATILACAKLAR TOPLANTI YAPACAK

Türkiye Futbol Federasyonu yayın ihalesine katılacak kuruluşları bugün Riva\'da toplantıya çağırdı.

AVRUPA LİGLERİNDEN

İNGİLTERE

22:00 Manchester City-Everton

İSPANYA

21:15 Levante-Villarreal (Enes Ünal)

23:00 Malaga-Eibar (Cenk Gönen)

MİLLİ ATLET RAMİL\'DEN ELMAS LİGİ\'NDE 1.\'LİK GELDİ

Milli atlet Ramil Guliyev, Elmas Ligi 200 metre yarışında 20.17\'lik derecesiyle birinci oldu.

İngiltere\'nin Birmingham şehrinde düzenlenen Diamond League\'in (Elmas Ligi) Birmingham ayağında 200 metrede piste çıkan Dünya Şampiyonu Milli atlet Ramil Guliyev, 20.17\'lik derecesiyle bir kez daha zirvede yer aldı.

A MİLLİ BASKETBOL TAKIMI DÖNÜYOR

Hazırlık karşılaşmaları oynamak üzere İsrail\'e giden A Milli Erkek Basketbol takımı bugün yurda dönecek.

DÜNYA GÜREŞ ŞAMPİYONASI BAŞLIYOR

Fransa\'nın başkenti Paris\'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası başlıyor. Bugün mindere çıkacak Türk güreşçiler şöyle:

Grekoromen-Murat Dağ (71), Fatih Cengiz (75), Metehan Başar (85), Fatih Başköy (98)

KADINLAR GÜREŞ A MİLLİ TAKIMI PARİS\'E GİDİYOR

10.05 Kadınlar Güreş A Milli Takımı bugün sabah saatlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı\'ndan Paris\'e gidecek.

