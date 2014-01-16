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Kültür-Sanat

21. 'Adalet ve demokrasi haftası' 24 Ocak'ta başlıyor

Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı 21. Adalet ve Demokrasi Haftası'na 50'yi aşkın sivil toplum örgütü ve kuruluş destek veriyor

16 Ocak 2014 22:48

Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı (UMAG) bu yıl 21.sinin düzenlenecek Adalet ve Demokrasi Haftası'nın programını yayınladı.

24 - 31 Ocak 2014 tarihleri arasındaki haftanın ana başlığı Uğur Mumcu’nun aynı başlıklı yazısında hareketle ‘’Eğilmeden Bükülmeden’’ olarak belirlendi.

Adalet ve Demokrasi Haftası'na Çağdaş Gazeteciler Deneği, Ankara Barosu, Ankara Tabip Odası, Cumhuriyet gazetesi, CHP, ÇYDD, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Türk Tabipler Birliği gibi 50’yi aşkın sivil toplum örgütü, meslek kuruluşu, belediyeler ve kurumlar destek veriyor.

Bu yılki etkinliklere CHP İzmir Miletvekili ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay, CHP İstanbul Milletveliki Şafak Pavey, gazeteciler Nihat Genç, Doğan Yurdakul’da konuşmacı olarak katılıyor.

Adalet ve  Demokrasi haftasının programı şöyle:

 

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