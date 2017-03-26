"20'ye yakın AKP'li vekil Avrupa'da toplantılar yaptı; Türkiye'de ise 'hayır' kampanyaları sırasında 110 gözaltı var"

Almanya ve Hollanda ile yaşanan toplantı krizinin ardından "Avrupa’da ‘evet’ yasak" ifadesinin gerçeği yansıtmadığı iddia edildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, "Yasak olduğunu iddia ediyorlar ama tüm Avrupa’yı turluyorlar, AKP’liler Avrupa’yı mesken tutmuş cirit atıyor. Avrupa’da gitmedikleri ülke yok. Türkiye’de ise 110 gözaltı var. Bunların tamamı hayır kampanyası yapanlara yönelik. Yurt dışında yapılanlara faşizan diyenler, Türkiye’deki bu baskının adını ne koyacaklar?" dedi. Bingöl, bakanların seyahatlerinin iptal edildiği günlerde Almanya, Fransa ve Avusturya’da 20’ye yakın AKP milletvekilinin toplantılarını yaptığını anlattı.

Cumhuriyet gazetesinden İklim Öngel'in haberine göre, CHP’li Tekin Bingöl, referandum sürecinde Almanya ile başlayan sorunların Avrupa ülkelerine taştığını kaydetti. "Bakanların Hollanda ve Almanya’daki programlarının iptalini bahane ederek yüksek tonda, sertleşen, referanduma yönelik bir politika yürütmeye çalışıyorlar" diyen Bingöl, bu arada AKP’li birçok bakan ve milletvekilinin Avrupa’nın birçok ülkesinde çalışma yaptığını belirledi.

Bingöl, "AKP’li, bakanlar, milletvekilleri, yöneticiler Avrupa ülkelerinde cirit atıyor. Bir günde bir Avrupa ülkesinin farklı şehirlerinde birden fazla toplantı düzenleyebiliyorlar" diye konuştu. Öte yandan Türkiye kamuoyuna bunun çok farklı yansıtıldığını vurgulayan Bingöl, "Bambaşka bir algı oluşturuyorlar. Sanki tüm Avrupa ülkeleri AKP’ye kapısını kapatmış, referanduma yönelik herhangi bir çalışma yapmalarının önü kesiliyor... Böyle bir şey yok" ifadelerini kullandı. Bakanların seyahatlerinin iptal edildiği günlerde Almanya, Fransa ve Avusturya’da 20’ye yakın AKP milletvekilinin toplantılarını yaptıklarını anlatan Bingöl, “Örneğin Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı 9 Mart’ta Almanya’daydı. Milletvekilleri Ayşe Sula Köseoğlu, Emrullah İşler, Sema Kırcı mart ortalarında Avusturya’da, Taner Yıldız 9 Mart’ta Paris’te, Mehdi Eker 18 Mart’ta Almanya’da ve daha birçok isim Avrupa’nın farklı ülkelerinde referandum çalışmasındaydı” dedi. Bingöl, özellikle 3 milletvekilinin Avrupa’yı mesken tuttuğunu, yaklaşık bir buçuk aydır farklı yerlerde sürekli toplantılar gerçekleştirdiğini dile getirdi.

"CHP iptal etti ama..."

CHP’nin bakanlara yapılanların kabul edilemez olduğunu belirterek açık ve net tavır koyduğunu söyleyen Bingöl, “Yaşananların demokratik bir anlayışla bağdaşmadığını sürekli vurguladık. Arkadaşlarımız o günlerde günler öncesiden planlanan toplantılarını sırf bu gelişmeler yüzünden iptal etti, programlarını durdurdu. Biz bu tavırdayken AKP, toplantılarını kesmeden sürdürdü, toplantılar yaptılar ve hiçbir engelle karşılaşmadılar” dedi.

"Avrupa faşizansa Türkiye'dekinin adı ne?"

Hiçbir şeyin yansıtıldığını gibi olmadığını söyleyen Bingöl, şöyle konuştu: "Avrupa’da yaşanan bu olumsuzlukların karşısında faşizmden, Nazizmden söz ediliyor. Ancak bir de Türkiye’ye dönüp bakmak gerekir. Türkiye’de şu ana kadar 150’ye yakın hayır kampanyası yürüten insana somut baskılar yapıldı. Sokakta insanlar bıçaklandı, ellerindeki bildiriler yırtıldı, kadınlara ağza alınmayacak hakaretler edildi. Hayır kampanyasında bu olumsuzluklar olurken, basına yansıyan ya da adli bir sürecin başladığı ‘evet’e yönelik tek bir vaka dahi yok. 110 gözaltı var ve bunların tamamı ‘hayır’ kampanyası yapanlara yönelik. Açıklamalarında faşizan ifadesini kullananlar Türkiye’deki bu baskının adını ne koyacaklar?"