20'nci Kültür Sanat ve Armut Festivali'nde Gökhan Tepe rüzgarı esti

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) - BURSA\'da düzenlenen 20\'nci Kültür Sanat ve Armut Festivali Gökhan Tepe konseriyle son buldu.

Türkiye\'nin armut üretim merkezi olan Bursa\'da Büyükşehir Belediyesi ve Gürsu Belediyesi\'nin birlikte organize ettiği Kültür Sanat ve Armut Festivali\'nin 20\'ncisi yapıldı. 2015 yılında Gürsu Belediye Başkanı Cüneyt Yıldız\'ın makamında şehit edilmesi, geçen yıl da 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle yapılamayan festival, bu sene coşkuyla kutlandı. Festival kapsamında düzenlenen \'En iyi armut\' yarışmasında dereceye giren üreticilere ödülleri verildi.

Ardından Timsah Kavşağında kurulan platformda sahneye çıkan sanatçı Gökhan Tepe, birbirinden güzel şarkılarını seslendirdi. Sahne performansıyla büyük beğeni toplayan Tepe, alanı dolduran yaklaşık 5 bin kişiye unutulmaz bir gece yaşattı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Gökhan Tepe\'ye zaman zaman hayranları da eşlik etti.

Konser sonunda Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, sanatçı Gökhan Tepe\'ye, üzerinde armut resmi olan çini hediye etti, ilçede yetişen armut verdi.

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