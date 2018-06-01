20'nci kattan 'düşmeden' yalnızca 2 saat önce arkadaşına mesaj atmış: Bu adam bana takmış, çıkamıyorum

Ankara'da, plazanın 20. katından düşerek hayatını kaybeden Gazi Üniversitesi 2. sınıf öğrencisi 24 yaşındaki Şule Çet'in, patronu Ç.A ile plazaya gittiği belirlenirken, ev arkadaşına “Buradan çıkamıyorum, adam bana takmış. Bırakmıyor” diye mesaj attığı öğrenildi.

Hürriyet'ten Fevzi Kıkoyun'un emniyet birimlerinden edindiği bilgiye göre, Gazi Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Tekstil Tasarımı 2. sınıf öğrencisi Şule Çet, eğitim masraflarının bir bölümünü karşılamak için Ç.A.’nın da ortak olduğu işyerinde yarı zamanlı çalışmaya başladı. İşyerine sonradan ortak olan kişi, Çet’in işine son verdi. Aynı zamanda asistanlığını da yaptığı Ç.A. ise Çet’i arayarak, “Yeni ortağımızla konuşuruz, yeniden işe dönersin, ofiste buluşup, konuşuruz” diyerek 28 Mayıs tarihine randevu verdi. Ç.A. ile Çet, o gün Çankaya’daki bir plazanın 20. katındaki ofiste buluştu. Sabah saat 04.00 sıralarında ise Çet, 20. kattan düşerek öldü. Olay yerindeki incelemenin ardından Çet’in cesedi Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından Çet’in cenazesi İstanbul’dan gelen ailesine verildi. Çet, İstanbul’da toprağa verildi.

Çet’in ölümünün ardından Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatırken, polis ise hem olay yerindeki delileri hem de plazadaki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerden, Çet’in Ç.A. ile yanlarında bulunan 2 erkek B.Y. ve T.K. ile birlikte saat 23.54’te plazaya girdikleri, gece saat 01.30 sıralarında B.Y. ile T.K.’nin plazadan ayrıldığı, Ç.A. ile Çet’in ise orada kaldığı belirlendi. B.Y. ile T.K.’nin ifadelerine başvurulurken, Ç.A. ise belirlenen adreslerde bulunamadı.

Doğum günü olan 29 Mayıs'ta şüpheli bir şekilde can veren Şule Çet, İstanbul'da toprağa verildi. Genç kızın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

“Buradan çıkamıyorum, adam bana takmış"

Çet’in intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiği araştırılıyor. Polis, tanık olarak Çet’in ev arkadaşının da ifadesine başvurdu. Çet’in gece 01.48 gibi ev arkadaşını aradığı, “Şimdi ben içeriye geçiyorum, beni ara ve acil gelmem gerektiğini söyle” dediği, ev arkadaşının kendisini aradığı öğrenildi. Bu görüşmeden 12 dakika sonra saat 02.00 sıralarında ise Çet’in ev arkadaşına, “Buradan çıkamıyorum, adam bana takmış. Bırakmıyor, keşke gelmeseydim” diye mesaj attığı da ortaya çıktı.

Çet’in 29 Mayıs tarihinde doğum günü olduğu ve 24 yaşına girişini arkadaşlarıyla planladıkları “doğum günü partisi” ile kutlamaya hazırlandığı öğrenildi. Doğum gününde ölüme giden Çet’in, üniversite eğitimine başladığı sene annesini kanserden kaybettiği, bu nedenle eğitimine bir yıl ara verdiği bildirildi. Tekrar eğitimine başlayan Çet’in bu sefer de kalp krizi geçiren babasının tedavisi için bir yıl daha üniversiteye gidemediği belirlendi. Babasının tedavisinin ardından Şule Çet, tekrar İstanbul’dan Ankara’ya gelerek üniversite eğitimine başlamıştı.

"Tuttup çekmeye çalıştım, o sırada tırnakları battı”

Yanında çalışan asistanı Şule Çet’le birlikte Ankara’nın en lüks plazalardan birinin 20. katındaki ofisine giren ve olaylardan sonra kayıplara karışan Ç.A. dün ifade verdi. 23 yaşındaki Şule Çet’in, gece saat 02.00’deki mesajında hakkında “Buradan çıkamıyorum, adam bana takmış. Bırakmıyor” dediği Ç.A. polise ifadesinde şunları söylemiş: “Beraber alkol alıyorduk. Bir ara yanımdan ayrıldı. Uzun süre gelmeyince merak edip bakmaya gittim. O sırada kendini sarkıtmış, ‘Kendimi atacağım’ diyordu. ‘Yapma, etme’ dedim, elimi uzatıp tuttum. O sırada kendini attı.” Parmaklarında yara izi olduğu kaydedilen Ç.A.’nın “Tuttup çekmeye çalıştım, o sırada tırnakları battı” dediği öğrenildi.