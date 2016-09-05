20'li yaşlarda öğrenilecek en iyi dersler

20'li yaşlar kaygı ve endişenin ertelendiği, yan gelip yatarak hayatın tadını çıkardığınız bir dönem mi olmalı, yoksa başarıya ulaşmak için 30 yaşına basmadan önce hayatın acı derslerini öğrenmeniz gereken dönem mi?

Anket sitesi Quora'ya başvurarak genç yaşta öğrenilmesi gereken en zor dersin ne olduğu sorusunu sorduk.

Quora sorusunu yanıtlayan pazarlama müdürü Max Lukominskyi'ye göre öğrenilmesi gereken en önemli şey "internet arkadaşlığının sahte arkadaşlık olması". "Ne yazık ki durum böyle. Bu arkadaşların çoğu için sizin bir öneminiz yoktur ve ihtiyaç duyduğunuzda yanınızda olmayacaklardır" diyor.

Lukominskyi'ye göre tecrübe ve duygular insanın "en iyi yatırımlarıdır" ve geleneksel başarı ölçüsü olarak görülen ev, araba sahibi olmak gibi şeyler artık geçerliliğini yitirmiştir.

Charita Johnson ise kendi zayıflıklarınızın neler olduğunu öğrenmenin önemini vurguluyor. Bunları erken yaşta öğrenmek bu zayıflıklardan yararlanmak isteyenlere karşı iyi bir savunma olacaktır.

Yuri Kruman ise "Bir anda başarılı olmayı sağlayacak sihirli bir yol yoktur" diyor. "Sürekli mücadele etmeniz, tanıştığınız herkese kendinizi iyi pazarlamanız, başarı öyküleri anlatmanız ve dinleyicinin sizi anlamasını sağlamanız gerekir."

Bir diğer acı gerçek ise bir beceriyi ya da işi bütün yönleriyle öğrenmek sanıldığından çok daha uzun zaman alır. İş sadece lafla yürümez. "Özellikle sizin yapmak istediklerinizin aynısını yıllardır yapan çok yetenekli ve istekli insanlarla çevrili olduğunuzu unutmayın."

İlerlemek istiyorsanız düzgün konuşun. Yani lafı döndürüp dolandırmadan anlatmak istediğiniz konuya değinmeyi öğrenin. Kruman'a göre "Meşgul insanlar eveleyip gevelemeye dayanamaz. Konuya doğrudan girin."

Stefan Papp'a göre, 20'li yaşlarda sınırları zorlamak önemlidir. Güdülerinizi kontrol etmeyi öğrenmenize yardımcı olur. "Bu dersi erken yaşta öğrenirseniz daha ileri yaşlarınızda bir şeyleri yaşamamış olma hissine kapılma riskiniz azalır" diyor Papp. "40'lı ve daha ileri yaşlarda olup da gençken bazı şeyleri kaçırdıklarını düşünen ve yeniden gençliğine dönmek isteyen çok insan vardır."

Nöroloji alanında doktora öğrencisi Nick Johnson'a göre ise 20'li yaşlardaki en zor şeylerden biri, size sunulan tavsiyelerdeki çelişkili durumlar arasında kendi yolunuzu bulmaktır. Örneğin "kimse yardım etmez" önermesi "gerçek arkadaşlarınız ihtiyaç duyduğunuzda yanınızdadır" önermesi ile çelişir.

Johnson "doğru zamanda sizden daha tecrübeli biri tarafından verildiği müddetçe" bunların tümünün iyi tavsiyeler olduğunu söylüyor. Ama zor olan şey, ne zaman hangi tavsiyenin tutulması gerektiğini öğrenmek.