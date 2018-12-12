20'inci yüzyıla göre daha yoksul yaşıyoruz

Gonca YAĞCI (DHA) - Amerikan Merkez Bankası (FED)’nın verilerine göre 21’inci yüzyılın başlarındaki yetişkin nesil, bir önceki yüzyıla göre daha yoksul ve daha düşük bir gelire sahip.

FED Yönetim Kurulu’nun yayınladığı raporda, 21’inci yüzyılın başlarında yetişkin olarak çalışma hayatına başlayanların (Millennials) 1990’larda aynı yaşlardaki yetişkinlere göre ekonomik olarak daha zor bir hayat sürdükleri belirtildi.

‘Are Millennials Different?’ isimli raporda, 21’inci yüzyıldaki gelir durumu ve sınıflar arasındaki farklılıklar ölçüldü.

Raporda, 21’inci yüzyılda çalışmaya başlayan, aile kuran veya çocuk sahibi olan ailelerin önceki yüzyıldaki aynı yaş gruplarına göre daha düşük gelirli ve daha yoksul olduklarına dikkat çekildi.

Buna göre, 2014 yılında aile fertleri başına düşen maaş miktarı 1998 yılı ile karşılaştırıldığında yüzde 10 daha az. Aile içersindeki kadınlar dikkate alındığında da çalışan kadınların 1978 – 1998 yılları arasındaki gelirleri giderek artış gösterirken 1998 – 2004 yılları arasında kazandıkları gelir önceki yüzyıla göre yüzde 3 daha düşük.

Ailelerin borç miktarı ise 2004 yılında 49 bin dolar dolayında iken bu miktar 2017 yılında 44 bin dolar olarak kaydedildi.

Milenyum çağında çalışan genç yetişkinlerin daha az geliri ve daha fazla borcu olmasının nedenleri arasında, bir önceki yüzyıl ile karşılaştığında daha fazla lükse düşkün olmaları geliyor. Milenyum yetişinleri zamanlarının çoğunu sosyal medya platformlarında geçiriyor. Bunların başında da İnstagram geliyor. FED’in raporuna göre bu yüzyıldaki yetişkinlerin tüketim kalıpları da değişiklik gösteriyor.

Raporda ayrıca çalışan yetişkinlerin kariyerine 2007-09 yılları arasında yaşanan küresel ekonomik krizden sonra başlamalarının da daha düşük bir gelire sahip olmalarında etkili olduğu ifade edildi.