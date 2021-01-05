208 kiloluk orkinos geleneksel yeni yıl mezatında 20 milyon Yen'e satıldı

Japonya’daki Toyosu balık pazarında yapılan geleneksel yeni yıl mezatında 208 kilogramlık mavi yüzgeçli bir orkinos 20 milyon Yen'e (1.5 milyon lira) alıcı buldu.

Japonya'da her yeni yılda geleneksel olarak gerçekleştirilen balık mezatı bu sene de Tokyo'daki Toyosu Balık Pazarında yapıldı.

Aomori eyaletinde faaliyet gösteren balıkçıların yakaladığı 208 kilogramlık mavi yüzgeçli bir orkinos 20.84 milyon Yene (yaklaşık 1.5 milyon lira) alıcı buldu. Kilosu yaklaşık 7 bin liraya gelen balığın sahibi olan deniz ürünleri toptancısı Yukitaka Yamaguchi fiyatı "makul" olarak nitelendirdi.

Rekor fiyat 333.6 milyon Yen

2019 yılında tarihi Tsukiji Balık Pazarının Toyosu'daki yeni adresine taşınmasının ardından gerçekleştirilen geleneksel yeni yıl mezatında 278 kilogramlık mavi yüzgeçli bir orkinos 333.6 milyon Yenlik (yaklaşık 24 milyon lira) rekor fiyata alıcı bulmuştu.



Geçtiğimiz yılki açık artırmada da 276 kilogramlık orkinos için verilen en yüksek teklif 193.2 milyon yen (yaklaşık 14 milyon lira) olmuştu. (İHA)





