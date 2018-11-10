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208 gündür eylem yapan Cargill işçilerine Haluk Levent'ten destek

"Hangi siyasi düşünceye ait olursanız olun bir yerde grev bir yerde hak arama gördüğünüz zaman işçilerin yanında olun"

10 Kasım 2018 19:38

Müzisyen Haluk Levent, işten çıkarıldıkları için 208 gündür fabrika önünde eylem yapan Cargill işçilerini ziyaret etti. İşçilerle kahvaltı yapan Levent, "Hangi siyasi düşünceye ait olursanız olun bir yerde grev bir yerde hak arama gördüğünüz zaman işçilerin yanında olun" dedi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde faaliyet gösteren Cargill fabrikasında 208 gün önce işten çıkarılan 14 işçinin fabrika önündeki eylemleri sürüyor.

Cargill işçilerine toplumun farklı kesimlerinden destek ziyaretleri devam ederken, sanatçı Haluk Levent de bugün ziyaret ettiği eylemdeki işçilere moral verdi.

İşçilerle birlikte fabrika önünde kahvaltı yapan Levent, Cargill işçilerinin direnişlerinin haklı olduğunu belirterek, "Bizler bu direnişe ilk günden bu yana destek oluyoruz. İşçilerimizin yanında ve onlarla bir arada olmak için bugün buradayız" dedi.

Levent buluşmayı sosyal medya hesabından da duyurdu:

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