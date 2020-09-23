"2071'e kadar su sorunu yok" diyen Eroğlu'na çağrı: Gelin su durumunu siz açıklayın

Sevim, İstanbul'daki barajlarda su seviyesinin son dönemdeki en düşük seviyelere düştüğüne dair haberleri değerlendirdi.

Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Sevim, daha önce İSKİ Genel Müdürlüğü, DSİ Genel Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri Bakanlığı görevlerini üstlenen ve 2071 yılına kadar su sorunu yaşanmayacağını söyleyen Veysel Eroğlu'na açıklama çağrısı yapmıştı.

"Hangi yıla kadar su sorununu çözdüğünüzü siz ifade edin"

Abdullah Sevim, paylaşımında Sabah gazetesinin 'Su alarmı' haberini alıntılayarak, "Su her zaman için önemli. Su için her zaman tedbirli ve tetikte olmak gerekli… Ancak siyasi rant uğruna, bu tarz haberler yapmak ne kadar gerçekçi… Kimseye değilse bile, Istrancalar ve Melen'le İstanbul'un su sorununa ciddi bir nefes aldıran Veysel Eroğlu'na ayıp bu haber!" ifadelerine yer verdi.

"Buradan İSKİ Eski Genel Müdürü, DSİ Eski Genel Müdürü ve Orman ve Su İşleri Eski Bakanı Veysel Eroğlu'na sesleniyorum. Bilgisine ve nezaketine olan inancımla, Veysel beye sesleniyorum" diyen Sevim şöyle devam etti:

"Gelin, İstanbul'un su durumunu siz açıklayın. Hangi yıla kadar su sorununu çözdüğünüzü siz ifade edin. Siyasete nezaket, rekabete güzellik gelsin…"

"2071 yılına kadar su sorunu olmayacak"

Veysel Eroğlu, Orman ve Su İşleri Bakanı görevindeyken 2018 yılında, CNN Türk yayınında, "İstanbul'da 2018 yılında susuzluk tehlikesi olmayacak. Hatta şu müjdeyi vereyim: Melen Barajı'nı bitirmek üzereyiz. Onu tamamladığımız zaman 2071 yılına kadar Allah'ın izniyle su kesintisi olmayacak. İstanbullu rahat bir şekilde suyunu kullansın. Ama israf etmesinler diyorum sadece" demişti.

Programı sunan Hakan Çelik'in "Peki bunu İstanbullular için mi söylüyorsunuz?" sorusu üzerine Eroğlu, "Hayır bütün Türkiye için söylüyorum" yanıtını vermişti.