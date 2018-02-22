2040 yılında bir ilk yaşanacak; Türkiye'nin kadın nüfusu, erkekleri geçecek

Türkiye'de kadın nüfusu, 100 yılın ardından ilk kez 2040'ta erkek nüfusunun önüne geçecek. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, 2040 yışında Türkiye2nin nüfusu 100 milyonu geçecek. 2040'ta kadın nüfusunun 50 milyon 269 bin 30'a ulaşması beklenirken, erkek nüfusunun 50 milyon 62 bin 203'te kalacağı öngörüldü. Nüfusta kadın üstünlüğü 40 yıl sürecek.

Türkiye İstatistik Kurum'unun (TÜİK) nüfus projeksiyonlarından derlenen bilgilere göre, ülke nüfusunun bu yıl 41 milyon 59 bin 75'i erkek, 40 milyon 808 bin 147'si kadın olmak üzere toplam 81 milyon 867 bin 223'e ulaşması bekleniyor.

Nüfus 2023 yılında yüzde 6.1 artışla 86 milyon 907 bin 367'ye yükselecek. 2023'te nüfusun 43 milyon 550 bin 799'unu erkekler, 43 milyon 356 bin 568'ini kadınlar oluşturacak. Buna göre, bu yıl 250 bin 928 olan kadın-erkek nüfusu arasındaki fark, 2023'te 194 bin 231'e gerileyecek.

Türkiye'nin nüfusu 2040 yılında 100 milyonu aşacak. Buna göre 2040'ta 50 milyon 62 bin 203'ü erkek, 50 milyon 269 bin 30'u kadın olmak üzere toplam nüfus 100 milyon 331 bin 233'e ulaşacak.

Böylelikle yıllardır değişmeyen erkek nüfus egemenliği 2040 yılında kırılacak ve Türkiye'de kadın sayısı, erkek sayısını geçecek. Bu dönemde kadın nüfusu, erkek sayısından 206 bin 827 fazla olacak. TÜİK verilerine göre en son 1940 yılında kadın nüfusu erkek nüfusunun üzerindeydi.

Nüfusta kadın üstünlüğü 40 yıl sürecek, 2080 yılında da kadın nüfusu erkek nüfusundan fazla olacak.