2032 Olimpiyatları Brisbane'da yapılacak

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) 2032 Olimpiyat Oyunları'nın Avustralya'nın Brisbane şehrinde düzenleneceğini açıkladı.

Komite'den yapılan açıklamada, Japonya'nın başkenti Tokyo'da yapılan yönetim kurulu toplantısının ardından oy birliğiyle alınan kararla, 2032 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın Brisbane kentinde düzenleneceği belirtildi.

IOC önündeki tek aday kent Brisbane olduğundan sonuç sürpriz olmadı.

1956'da Melbourne ve 2000'de Sydney'in ardından Brisbane ile Avustralya üçüncü kez olimpiyatlara ev sahipliği yapacak.

Paralimpik Oyunları da ikinci kez Avustralya'da düzenlenmiş olacak.

Brisbane Olimpiyatları'nın 5 milyar dolarlık maliyetinin olması bekleniyor. Bunun büyük kısmının bilet satışları, sponsorluklar ve yayın hakları satışından karşılanması öngörülüyor.

Olimpiyatlar'dan 17 milyar dolar gelir sağlanması beklendiği ifade ediliyor.

Dört yılda bir yapılan Olimpiyatlar geçen yıl Covid salgını nedeniyle düzenlenememişti.

2020 Olimpiyat Oyunları'nın bu yıl 23 Temmuz - 8 Ağustos tarihleri arasında Tokyo'da yapılması planlanıyor. Ancak IOC, Covid vakalarının artması nedeniyle oyunların iptal edilmesi ihtimalinin ortadan kalkmadığını belirtiyor.

2024 Olimpiyatları Fransa'nın başkenti Paris'te, 2028 ise ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenecek.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2036 Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunları'na talip olduklarını duyurmuştu.