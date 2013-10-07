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Yaşam

'2030'dan önce tüm insanlar ölecek'

Müzisyen Bob Geldof, 'Bir sonraki savaşın ismi ne Birinci Dünya Savaşı ne de İkinci Dünya Savaşı olacak, yok olduğumuz bir savaş olacak' dedi

07 Ekim 2013 14:57

Dünyaca ünlü müzisyen Bob Geldof, insanlıkla ilgili iddialı bir öngörüde bulundu. "Sir" unvanlı Geldof, iklim değişikliği nedeniyle insanlığın 2030'dan önce yok olacağını ve tüm insanların öleceğini iddia etti.

Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde gençlere seslenen müzisyen Bob Geldof, "Bir sonraki savaşın ismi ne Birinci Dünya Savaşı ne de İkinci Dünya Savaşı olacak, yok olduğumuz bir savaş olacak. Belki de 2030'u bulamayacağız. İklim değişikliği problemiyle çok acil ilgilenmeliyiz" dedi.

Konuşmasının sonunda karamsar açıklamaları nedeniyle gençlerden özür dileyen İrlandalı şarkıcı Bob Geldof, ''Ancak gerçeklere alışın'' demeyi de ihmal etmedi.

BM'nin geçtiğimiz ay yayımladığı İklim Değişikliği raporuna da değinen Geldof, küresel ısınmanın yüzde 95 insan kaynaklı olmasına dikkat çekti.

İsveç'in başkenti Stockholm'de geçtiğimiz ay BM'ye bağlı Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin hazırladığı rapor açıklanmıştı.

Stokholm'de bir hafta süren bilim insanları ile 195 ülkeden hükümet temsilcilerinin katıldığı konferansın ardından açıklanan raporda, küresel ısınmanın "tartışmasız" varlığına dikkat çekilmişti. Raporda, küresel ısınmanın yüzde 95 oranında insan kaynaklı olduğu vurgulanmıştı.

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