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Sağlık

2030'a kadar kanserde yüzde 75 artış olabilir

Uzmanlar, son dönemlerdeki kanser verileri ve BM'nin nüfusla ilgili istatistiklerini göz önüne alarak, 2030 yılına kadar 184 ülkede 22,2 milyon yeni kanser vakası olacağını tahmin ediyor

01 Haziran 2012 18:37

Uluslararası Kanser Araştırmaları Kurumu ve Amerikan Kanser Derneği'nce yapılan araştırmada, 2030 yılına kadar dünyadaki kanser vakalarında yüzde 75 artış olabileceğini açıklandı.

Tıp dergisi Lancet'te yayımlanan araştırmada, kanser vakalarındaki yükseliş büyük oranda nüfus artışına ve nüfustaki yaşlanmaya bağlanırken, artık daha çok sayıda gelişmekte olan ülkenin kanserle bağlantılandırılan Batı tarzı yaşamı benimsemesinin de etkenler arasında bulunduğu belirtildi.

Vakaların beşte birinin ise önlenebilir faktörler yüzünden gelişebileceği kaydedilen araştırmada, enfeksiyonların sebep olduğu rahim ağzı kanseri, bazı karaciğer kanserleri türü ve mide kanserlerinin sayısının azalmakta olduğu, ancak bu düşüşe rağmen kötü beslenme, sigara ve alkol gibi kötü alışkanlıkların yol açtığı kanser türlerinde artış olacağı belirtildi.

Araştırmaya katılan uzmanlar, 2030'a kadar bazı çok yoksul ülkelerde kanser vakalarında artışın yüzde 90'ı aşabileceğini tahmininde bulundu.

Sıtma ve AIDS gibi hastalıklarla mücadeledeki başarının insanların ömrünü uzattığını belirten uzmanlar, bunun da yaşlanmayla ilişkilendirilen kanser riskini artırdığını bildirdi.

Uzmanlar, son dönemlerdeki kanser verileri ve BM'nin nüfusla ilgili istatistiklerini göz önüne alarak, 2030 yılına kadar 184 ülkede 22,2 milyon yeni kanser vakası olacağını tahmin ediyor.

Araştırma, Fransa 'nın Lyon kentindeki Uluslararası Kanser Araştırmaları Kurumu ve Amerikan Kanser Derneği bilim adamları tarafından yürütüldü.

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