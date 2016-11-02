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Sağlık

2030 yılına kadar 5,5 milyon kadın kanserden ölebilir!

Amerikan Kanser Derneğinin raporu 2030'a girildiğinde yılda 5,5 milyon kadının kanserden hayatını kaybedeceğini ön görüyor

02 Kasım 2016 00:09

Amerikan Kanser Derneği'nce (ACS), Paris'te düzenlenen Dünya Kanser Kongresinde açıklanan raporda, 2030 yılından itibaren her yıl 5,5 milyon kadının kanserden dolayı hayatını kaybetmesinin beklendiği belirtildi.

Hastalığın, düşük ve orta gelir seviyesine sahip ülkelerde yoğunlaşacağı vurgulanarak, ölümlerin artmasının, dünyadaki yaşlı nüfusun yükselmesi, hareketsizlik, kötü beslenme ve obezite gibi faktörlerden kaynaklanacağı bilgisine yer verildi.

Raporda ayrıca, kadınlarda ölüm nedenleri arasında kanserin, kalp rahatsızlıklarından sonra ikinci sırada yer aldığı bildirildi. 2012 yılında kanserden ölen 8 milyon kişinin 3,5 milyonunu kadınların oluşturduğu vurgulanarak, bu tarihteki kadın ölümlerinin yüzde 14'ünün de kanserden kaynaklandığı ifade edildi. 

Söz konusu tarihte 1,7 milyon meme kanseri vakası tespit edildiği, bu hastalardan yaklaşık 522 bininin hayatını kaybettiği belirtildi.

 

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