203 canı kurtaran pilota ceza

THY, 14 Ağustos’ta Afrika üzerinde sistemleri bozulan ve buna rağmen uçağı çıplak gözle Togu’nun başkenti Lome’ye indirmeyi başaran Kaptan Pilot Nejat Tatarel’in kaptanlığını aldı.



Türk Hava Yolları (THY) Afrika üzerinde arızalanan uçağını başarıyla yere indiren ve bu haberin duyulmasından sonra havacılık camiasında kahraman ilan edilen, kamuoyunda da büyük taktir toplayan kaptan pilot ve yardımcısına ceza verdi. Olayla ilgili teknik raporların hazırlanmasının ardından 26 Eylül’de toplanan THY Uçuş Kurulu, kaptan pilot Nejat Tatarel’in kaptanlığının alınmasına, 2. pilot Fatih Yurduseven’in de kaptanlığa terfisinin 1 yıl geciktirilmesine karar verdi. Karar dün pilotlara tebliğ edildi.



THY Basın Müşaviri Ali Genç, uçuş öncesi ve uçuş sırasında gerekli hassasiyetin gösterilmediği için ceza verildiğini söyledi. Uçağın başarılı bir şekilde de olsa, yanlışlıkla Lome meydanına indirildikten sonra yeterli önlemler alınmadan sadece sistemlerin kapatılıp açılmasıyla, arızayı gideren pilotların kalkışa geçerek yola devam etmesi cezanın gerekçesi olarak gösterildi.



‘Yeterli dikkati göstermediler’



Genç “Bu THY’nin içinde işleyen bir prosedür. Olayla ilgili teknik raporların hazırlanması beklendi. Ardından yeterli dikkati göstermeyen pilotlarımıza gerekli olan cezalar verildi. Ayrıca başka bir basın açıklaması yapılmayacaktır” dedi.



Uçağı çıplak gözle indirdi



THY’nin İstanbul-Lagos seferini yapan Airbus A310 uçağı 14 Ağustos’ta 196 yolcu ve 7 mürettebatla havalandı. Kaptan pilot Nejat Tatarel ve 2. kaptan pilot Fatih Yurduseven yönetimindeki uçak Afrika üzerinde arızalandı. Ucağın havada yön bulmasını, piste yaklaşmasını sağlayan VOR, NDB gibi seyrüsefer sistemleri havacılıkta çok nadir görülen şekilde bir anda devredışı kaldı. THY pilotları, Afrika kıyılarında ışıkları takip ederek inecek havaalanı ararken yakıtlarının bitimine çok az bir süre kala Togu’nun başkenti Lome Havaalanı’na çıplak gözle inmeyi başardı. Bu sırada Kenya Havayolları’nın bir pilotu da telsizle uçağımızı yönlendirmede yardımcı oldu.



