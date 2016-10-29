"2025'te milli ve yerli filo geliyor"

Türkiye, hava savunmasında da milli ve alternatifli çözümler için gaza bastı. Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre, 2020’ye kadar envanterden çıkarılacak F-4 uçaklarının yerine F-35’ler konulurken, 2025’ten sonra aşamalı olarak envanterden çıkarılacak F-16 uçaklarının yerini Türkiye’nin milli muharip uçağı TF-X’ler alacak.

2020’den sonra Hava Kuvvetleri envanterindeki 48 adet F-4E/2020 (faal olan sayı 37 kadar) uçağı aşamalı olarak envanterden çıkarılacak.

Bu uçakların yerine ABD’de üretilen 5. nesil F-35 uçakları alınacak. Önümüzdeki birkaç yıl içinde siparişi geçilen (2+2+4) 8 adet F-35, Türkiye’ye teslim edilecek.

Toplamda 98 uçaklık bir filodan oluşacak. Bu uçaklar, F-4 filosunun yerini alacak.

Üretim arttıkça bu uçakların fiyatlarının da ucuzlayacağı ve 4. nesil uçakların fiyatına yaklaşacağı öngörülüyor.

Bu yüzden alımlar yıllara yayılıyor. 2025’ten itibaren ‘Savaşan Şahin’ de denilen 240 adetlik F-16 filosu yine aşamalı olarak envanterden çıkarılmaya başlanacak. Bu uçakların yerine dışarıdan satın alma yerine TAI öncülüğünde Milli Muharip Uçak Geliştirme (TF-X) Projesi yürürlüğe sokulacak.

İngiliz savunma devi BAE Systems ile görüşmeler yürütüldü, nihai anlaşma konusunda altyapı hazırlıkları tamamlandı, iş son imzalara kaldı. BAE Systems ile TAI, prototip geliştirme ve mühendislik anlaşması imzalayacak.

4 yıl içinde prototip tamamlandıktan sonra seri üretime geçilecek. Seri üretime başlanmasıyla 100-150 adet uçağın Türk Hava Kuvvetleri için üretilmesi ve filoya katılması planlanıyor.

Türkiye gibi bir NATO üyesi olan İngiltere ile yürütülecek proje, ortak teknolojileri birlikte geliştirme ve üçüncü ülkelere uçak satışını da kapsıyor.