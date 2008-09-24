2025'te erkekler yatakta mutsuzlaşacak

Hareketsizlik de cinsel sorun nedeni



Cinsel sorunla r ın çözümünde gecikmeyin

Üroloji Haftası kapsamında bir açıklama yapan Türk Üroloji Derneği, erektil disfonksiyonun bir ürolog hekime başvurulduğunda tedavi edilebilir bir rahatsızlık olduğunu belirtti. Bazı ilaçların yan etkileri, alkol ve uyuşturucu, uzun süre bisiklete binmek, stres ve depresyon; erektil disfonksiyona sebep olabilecek başlıca faktörler.