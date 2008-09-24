2025'te erkekler yatakta mutsuzlaşacak

Her 10 erkekten birini etkileyen ve sertleşme kaybı olarak bilinen erektil disfonksiyonun, 2025 yılında sadece Avrupa'da 43 milyon erkeği yatakta mutsuz edeceği düşünülüyor.
Hareketsizlik de cinsel sorun nedeni
Cinsel sorunların çözümünde gecikmeyin
Üroloji Haftası kapsamında bir açıklama yapan Türk Üroloji Derneği, erektil disfonksiyonun bir ürolog hekime başvurulduğunda tedavi edilebilir bir rahatsızlık olduğunu belirtti. Bazı ilaçların yan etkileri, alkol ve uyuşturucu, uzun süre bisiklete binmek, stres ve depresyon; erektil disfonksiyona sebep olabilecek başlıca faktörler.