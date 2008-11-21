‘2025’te diyabetli sayısı yüzde 15 artacak’

Şeker hastaları ‘kalp’ten ölüyor

Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Yunus Emre Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Diyabet Hemşireliği Kursu, Prof. Dr. Çiçek Fadıloğlu başkanlığında yapıldı. Kursta hemşirelere ve hemşire adaylarına diyabet ve diyabet yönetimi hakkında bilgiler verildi.Diyabeti insani, sosyal ve ekonomik etkileri olan bir sorun olarak tanımlayan Prof. Dr. Çiçek Fadıloğlu, ``Dünyada 180 milyon diyabetli var, 2025 yılında bu sayı yüzde 15 artacak. Diyabet, çalışma çağında olan insanların sakat kalmasına, ölmesine ve ülkenin sağlık unsurlarının tükenmesine yol açıyor'' dedi. Prof. Dr. Çiçek Fadıloğlu, bu kadar önemli boyutlarda olan diyabet hastalığının, herkes tarafından iyi tanınması ve gereken duyarlılığın gösterilmesini istedi.Prof. Dr. Fadıloğlu, diyabette yaşam tarzının önemli olduğunu belirterek, kilo vererek, tükettiğimiz doymuş yağ oranını yüzde 30 azaltarak ve fiber alımını arttırarak diyabete yakalanma oranının yüzde 58 azalacağını belirtti.Kursta konuşan uzman Şebnem Günayman ise diyabetli bir birey olarak diyabet yönetimi hakkında bilgi verdi. Hastanın kendisiyle barışık olup, diyabetli yaşama alışık olması gerektiğini belirten Günayman, ``Hasta çevresiyle ve kendisiyle barışık olmalı. Hastayla yaşamı paylaşan kişiler, hastaya uyum sağlamalı. Ailede diyabetli biri varsa diğer aile bireyleri de diyabetli hastaya uyup diyabetle yaşamayı öğrenmeli'' dedi.Hastanın psikolojisinin bozulmaması için olumsuz düşüncelere kapılmaması gerektiğini belirten Şebnem Güneyman, hastanın çevresindeki kişilerin de olumsuz konuşmalarda bulunmamasını istedi.Daha sonra konuşan Prof. Dr. Aynur Esen ise, bireyi olduğu gibi kabul etmek ve onu hasta olarak görmemek gerektiğini söyledi.Prof. Dr. Esen ``Diyabetli hasta, diyabet yönetimine aktif bir şekilde katılmalıdır. Uzmanlar hasta için değil, hastayla birlikte tedavi için hareket etmelidir. Diyabet tedavisinde merkezde hemşireler olduğu için, tedavi sürecinde hemşireler gerekli özveriyi göstermelidir'' diye konuştu.