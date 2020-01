Milliyet yazarı Mehmet Tezkan, TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimiyle ilgili olarak "7 Şubat 2012’de MİT Müsteşarı’nı içeri atmaya kalkmasalardı. 17/25 operasyonuna asılmasalardı. Tayyip Erdoğan’ı devirmeye niyetlenmeselerdi. Erdoğan’sız AKP projesini hayata geçirmeye çalışmasalardı. İyi çocuk rolünü oynamaya devam etselerdi. Bu hızla örgütlenmeyle. 2023’te. Türkiye Cumhuriyeti. Fethullah Cumhuriyeti olurmuş. Bi bakacaktık ki devlet yok, Fethullah var. TC gitmiş, FC gelmiş! Allah korumuş" dedi.

Mehmet Tezkan'ın, "2023'te ‘TC’ ‘FC’ olacakmış" başlığıyla yayımlanan (12 Ağustos 2016) yazısı şöyle:

Haberlere bakıyorsun.. Yok artık diyorsun, bu kadar mı ya!.

Devleti bu kadar mı sarıp sarmalamışlar!.

Darbeden sonra açığa alınan hâkim, savcı sayısı 3 bin 489 olmuş..

Memlekette yargı diye bir şey yokmuş zaten..

HSYK önceki gün 648 hâkim ve savcıyı açığa aldı.. Dün hepsi için yakalama kararı çıktı..

Dehşet..

*

Meslekten atılan, el çektirilen polisleri saymıyorum bile.. Binlerle ifade ediliyor..

27 bin 500 öğretmenin eğitmenliği feshedilmiş.. Öğretmen vasfına son verilmiş..

Müthiş rakam..

Dehşet..

*

Orduya geçelim.. Bırakın sıradan vatandaşı.. Bırakın siyaseti, yakından izlemeye çalışanları.. Bırakın siyasetin içinde olanları..

Fethullah Gülen uzmanlarına soruyorum..

Orduya bu boyutta yerleştiklerini tahmin ediyor muydunuz?

*

Valla ben bu kadar generalin Fethullahçı çıkmasına şoke oldum..

Koca koca generallerin imamlardan emir aldığını duyunca beynim dumura uğradı..

Fethullah’ın ordu içinde böylesine güçlü olduğunu eminim Fethullahçılar bile bilmiyordu..

Düşünün..

Cumhur- başkanı’nın başyaveri, karacı yaveri, havacı yaveri Fethullahçı..

Genelkurmay Başkanı’nın emir subayı Fethullahçı..

Cemaat en kritik yerlere adamlarını yerleştirmiş..

Askeri istihbarat farkında değil..

MİT’in haberi yok..

*

Dün, Hava Harp Okulu’ndaki gizli bölümden çıkan cephaneliğe bakar mısınız?

Yok yok.. Hiçbiri kayıtlı değilmiş..

Suikast silahları da var..

Demek ki; ülkeyi ele geçirme planları arasında şu da vardı; Cinayetler. suikastlar, tuzaklar, bombalı eylemler!.

*

7 Şubat 2012’de MİT Müsteşarı’nı içeri atmaya kalkmasalardı..

17/25 operasyonuna asılmasalardı..

Tayyip Erdoğan’ı devirmeye niyetlenmeselerdi..

Erdoğan’sız AKP projesini hayata geçirmeye çalışmasalardı..

İyi çocuk rolünü oynamaya devam etselerdi..

Bu hızla örgütlenmeyle..

2023’te..

Türkiye Cumhuriyeti..

Fethullah Cumhuriyeti olurmuş..

Bi bakacaktık ki devlet yok, Fethullah var..

TC gitmiş, FC gelmiş!..

Allah korumuş…

İhbar tuzağına dikkat

Gözaltına alınanlar gerçekten Fetocuysa.. Gerçekten imamın asker/sivil ordusuysa..

Durumum vahim..

Devlet bitmiş demektir..

*

Gözaltına alınanların, meslekten çıkarılanların, tutuklananların, hapse konanların üçte biri masumsa..

Dörtte biri masumsa..

Durum yine vahimdir..

Çünkü o insanlar ihbarlar ‘doğru’ kabul edilerek damgalanmış demektir..

Hukuk devletinde olmamalı..

*

İhbar işi çok önemli.. Türkiye bundan çok çekti..

Fethullahçı polisler savcılar ‘ihbar var’ diyerek yıllarca at koşturdular.. Ocakları söndürdüler..

Yedi yıl memleketi hallaç pamuğu gibi attılar..

Sonra ne oldu?

İhbarlar asılsız çıktı.. Gizli tanıklar sahte çıktı..

*

Aynı durum var demiyorum.. Ne olduğunu bilmiyorum.. Ama böyle ortamlarda iyi sıhhatte olsunlar devreye girer!.

Herkes herkesi yaftalar..

İnsanlar çekemediğini gammazlar..

Ayak kaydırmak için fırsat sayar..

Aman dikkat diyorum..

*

Şu tehlike de var..

Cemaatçiler, devleti zaafa uğratmak için, devletin tel tel döküldüğünü göstermek için.. Bütün kurumların dibe vurduğu imajı yaratmak için ihbar bombardımanına başvurabilir..

İhbar sarhoşluğu yaratabilir..

İtiraf adı altında kendinden olmayanları ihbar ederek kaosun ipini çekebilir..

Kurumları felç etmeyi deneyebilir..

İlgisiz insanları işin içine atarak algı operasyonuna soyunabilir..

*

Aman dikkat!..

515 bin genç bu yıl kahveye!.

Bu yıl sınava giren lise öğrencilerinin yüzde 24’ü fakültelere girebilmiş..

Gerisi?

Rakam şöyle..

950 bin 156 lise son sınıf öğrencisi sınava girmiş..

230 bin 720’si dört yıllık okullara..

203 bin 871’i ön lisans (iki yıllık) okullarına..

32 bini açık öğretime yerleştirilmiş..

*

Açık öğretimi saymıyorum.. Sonuç şu.. 515 bin 565 genç bu yıl kahveye gidecek..

Onlar iki ay öncesine kadar öğrenciydi..

Dünden itibaren işsizler..

*

Bir başka sonuç..

Devlet üniversitelerinde 20 bin kontenjan boş kalmış..

Bu ne demek?

*

Devletin dandik üniversitelerine talep yok mu demek?

Her şehirde bir üniversite..

Neredeyse her ilçede yüksekokul açmak yanlıştı mı demek?

*

Yoksa..

Gençler o dandik fakültelere bile giremeyecek kadar eğitimsiz mi demek?

Yerleştirme sistemi kötü mü demek?

*

YÖK Başkanı’nın da..

Milli Eğitim Bakanı’nın da bi cevabı olacaktır herhalde..

*

Son not: Liseden mezun, üniversiteye giremeyen 515 bin genç rakamı çok büyük!..