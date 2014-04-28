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Sağlık

'2023'te 2 milyon kişi kanser hastası olacak'

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, 10 yılda kanserden ölenlerin sayısı ikiye katlanacak

28 Nisan 2014 21:55

Sağlık Bakanlığı'nın 2023 projeksiyonuna göre; her yıl çeşitli nedenlerle 175 bin yeni kanser vakası ortaya çıkarken, bu rakam 2023'de 300 bine çıkacak. 2023'de kanser hastası sayısının 2 milyonu aşması bekleniyor.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, her yıl 8.2 milyon kişi kanser nedeniyle ölüyor. Son 4 yılda dünya genelinde kanser sıklığı yüzde 11 artış göstererek, yıllık 14 milyon yeni vakaya ulaştı. Ayrıca dünyada kanserin görülme hızı 100 binde 350 olarak kaydedildi. Dünyada tüm ölümlerin yüzde 13'ünün kanserden kaynaklandığı belirtildi.

Türkiye'de ise ölümlerde ilk sırada kalp, ikinci sırada kanser geliyor. Ölüm nedenleri arasında yüzde 20.7 olarak ilk sıralarda yer alan kanserin, görülme hızı binde 2.8 olarak kayıtlara geçti. Yani ölen 5 kişiden 1'i kanserden hayatını kaybediyor. Bakanlık verilerine göre, her yıl ise 80 bin kişi kanser nedeniyle yaşamını yitiriyor. 2023 yılında ise görülme hızının binde 4'e yükseleceği aktarıldı. Bakanlık verilerine göre Türkiye'de erkeklerde en sık yüzde 25'lik oran ile akciğer kanseri ilk sırada.
 

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