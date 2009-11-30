'2023'e kadar AB üyesi bir Türkiye görüyorum'

T24 - Newsweek dergisinin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Türkiye'nin 2023'e kadar AB üyesi olacağını düşündüğünü söyledi.



Bakan Davutoğlu, Amerikan dergisi Newsweek'in, Türkiye'nin bölgede son dönemde izlediği dış politika, bölge ülkeleriyle ilişkileri, Türkiye'nin geleceği ve Türk-Amerikan ilişkilerine dair sorularını yanıtladı.



Davutoğlu, "Başbakan Erdoğan'ın İran ziyaretinden sonra Türkiye'nin bir çok müttefiki merak ediyor. Türkiye kimin tarafında?" sorusuna şu yanıtı verdi:



"Bu soruya cevap verebilmek için, coğrafyayı ve Türkiye'nin tarihini anlamanız lazım. Biz bir Avrupa ülkesi ve Asya ülkesiyiz. Balkanlara, Kafkaslara ve Orta Doğu'ya doğrudan erişimimiz var. Dolayısıyla Türk dış politikası, çok bölgeyi içine almalı ve çok boyutlu olmalı. Aynı zamanda Avrupa tarihinin de bir parçasıyız. Orta Doğu ve Balkanlar'daki 20'den fazla ülkenin tarihi, sadece Türk arşivleri kullanılarak yazılabilir. Bosna'da olandan daha fazla Boşnak nüfusa, Arnavutluk'ta olandan daha fazla Arnavut nüfusa sahibiz. Kürtler ve Araplar da var. Bu tarihi bağlardan dolayı, tüm bu ülkelerin bizden belli beklentileri bulunuyor"



Avrupa ile entegrasyon ana hedef



Türkiye'nin en kurumsallaşmış ilişkisinin NATO üyeliği olmaya devam ettiğini, bunun Türkiye'nin en güçlü bağını oluşturduğunu ifade eden Davutoğlu, aynı doğrultuda, Türk dış politikasının ana hedefinin de Avrupa ile entegrasyon olduğunu kaydetti.



'Sıfır sorun politikasını herkese uyguluyoruz'



İran ile ilişkilerinin yeni bir şey olmadığını belirten Davutoğlu, Türk-İran sınırının 370 yıldır değişmediğine dikkati çekti. "Komşularla sıfır sorun" politikasını sadece İran'a değil, Irak, Suriye ve Müslüman olmayan Gürcistan. Bulgaristan, Yunanistan, Rusya, Romanya ve diğer tüm komşulara uyguladıklarını vurgulayan Davutoğlu, bölgesel ilişkilerinin geliştiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:



'İlişkiler Bush dönemine göre çok daha iyi'



Davutoğlu, "Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin, eski başkan George Bush dönemine göre daha mı iyi olduğu" sorusunu da, "Çok daha iyi. Obama, müttefiklerine danışmadan siyaset oluşturmak ve bunu hayata geçirmek yerine, çok taraflılığı, müttefikleriyle daha fazla istişare ve etkileşimi öngören bir tarz izliyor" şeklinde yanıtladı.



2023'te AB üyesi bir Türkiye



Davutoğlu, "10 yıl sonra Türkiye'yi ve kendinizi nerede görüyorsunuz?" sorusunu da şöyle yanıtladı:



"Tüm komşularıyla ekonomik entegrasyonunu hayata geçirmiş ve sağlam ilişkiler kurmuş bir ülke görüyorum. Ayrıca, AB'nin bir üyesi olmuş, NATO'daki etkin rolünü muhafaza eden, sadece güvenlikle alakalı alanlarda değil, G20 gibi ekonomik örgütlerde de kilit konumda olan bir ülke görüyorum. Bu hedeflerin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü olan 2023'e kadar ulaşılamaz hedefler olduğunu düşünmüyorum"

