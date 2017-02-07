2023'e kadar 20 öğretmenlik branşına iş yok!

Geçen hafta 1 milyon öğretmen adayının atama beklediği, ancak sadece 100 bininin istihdam edileceğinin ortaya çıkmasının ardından, 2023’e kadar ihtiyaç olmayan 20 öğretmenlik alanında atama yapılmaması belirlendi. Hürriyet'ten Nuran Çakmakçı'nın haberine göre, en çok ‘fazlalık’ felsefede. Metal ile giyim üretim teknolojisi, Japonca, Çince gibi alanlarda da ihtiyaç fazlası var.

Felsefede 1594 öğretmen şimdiden ihtiyaç fazlası duruma düşmüş bile. Bunu Giyim Üretim Teknoloji öğretmenleri takip ediyor. Bu alanda da 717 öğretmen fazlası var. Yine Metal Teknolojisi’nde 525, Konaklama ve Seyahat Hizmetleri alanında ise 199 ihtiyaç dışında çalışan öğretmen olduğu görülüyor.

Uzmanlar 'Özel'i öneriyor

Uzmanlar, bu alanda eğitim alan ve gelecekte öğretmen olmak isteyenleri şimdiden “Devlet kapısında ve özellikle de öğretmenlikte iş bulamazsınız” diye uyarıyor. 20 alanda eğitim gören ya da mezun olanların özel sektöre yönelmesini öneriyorlar.

Müsteşar da uyarmıştı

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Yusuf Tekin, 2020’li yıllara kadar öğretmen ihtiyacının 100 bin civarında olacağını tahmin ettiklerini söyleyerek Hürriyet’in haberini doğrulamıştı. Müsteşar Doç. Dr. Tekin, “Tablolar çok açık, öğretmen ihtiyacımız bu kadar. Biz mevcut mezun arkadaşlarımızdan, öğretmen adaylarından ve üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olacaklar arasından en uygunlarını sınavlarla aramıza dahil edeceğiz. Her yıl belli oranda, bütçeden bize ayrılan kadro oranında öğretmen istihdamına devam edeceğiz. Yeni bir durum yok ortada. Öğretmen istihdamına yönelik projeksiyonumuz bu” diye konuşmuştu.