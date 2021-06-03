2023 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul’da oynanacak. UEFA, 9 Temmuz’da yapacağı yönetim kurulu toplantısında, İstanbul finali ile ilgili resmi açıklamayı yapacak.

İstanbul, Şampiyonlar Ligi finaline 2023’te ev sahipliği yapacak. Önce 2020 ve ardından bu yıl İstanbul’da oynanması planlanan final, Covid-19 salgını nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Final geçen sezon Lizbon, bu sezon ise Porto’da oynandı. Kısa süre içinde İstanbul’da final organizasyonu düzenlemeyi düşünen UEFA 2023’te karar kıldı.

9 Temmuz’da yapılacak UEFA yönetim kurulu toplantısının ardından 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacağı resmen açıklanacak.

Ayrıca 2021-2022 ve 2022-2023 sezonları Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kura çekimlerinin İstanbul’da yapılmasını planlıyor. UEFA 9 Temmuz’daki toplantıda bu konu hakkında da alacağı kararı duyuracak. (NTV Spor)