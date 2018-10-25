'2023 Eğitim Vizyonu'na eleştiri: 'FETÖ' okulları için yapılan sürecin benzeri

Birçok kesimin merakla beklediği "2023 Eğitim Vizyonu"na Eğitim İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım 'FETÖ' eleştirisi yöneltti. Vizyon belgesinde yer alan en büyük olumsuzluğun imam hatipler için ‘’örnek model tanımlaması’’ olduğuna dikkati çeken Yıldırım, ‘’Bu, Fethullah Gülen’in FETÖ okulları için yapılan sürecin benzeridir. Neden örneğin Fen liseleri diğer ülkelere rol model olarak yayılmayacak? Sadece imam hatip modelini başka ülkelere yayma düşüncesi büyük bir hatadır, vizyon belgesini imha eder’’ dedi.

Cemaatler dışlanmadı

Cumhuriyet'ten Figen Atalay'ın haberine göre Yıldırım, belgede öncelikle bulunması gereken düzenmelerle ilgili şunları söyledi:

-Tek yanlı olarak hazırlanmış ve bilimsellikten uzak müfredatın kaldırılıp toplumsal uzlaşma ve tüm paydaşların katılımıyla hazırlanan yeni müfredat bekliyorduk. Olmadı.

-Sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik uygulamasının kaldırılmasını bekliyorduk. Olmadı.

-117 bin öğretmen ihtiyacı olduğuna dair açıklama var. Ancak atama haberi gelmedi.

-Ek göstergenin tüm öğretmenler için 3600’e çıkarılmasını bekliyorduk. Bu da olmadı

-Vakıfların, cemaatlerin eğitim sisteminden dışlandığını, işbirliklerinin iptalini duymak istiyorduk. Olmadı.’

Protokollerin iptali

Eğitimci Alaattin Dinçer de, belgeyi, yeni ve olumlu bazı noktaların bulunmasının yanı sıra başarısızlığı kanıtlanmış 4+ 4+ 4’lük modele devam edilmesi, işsiz öğretmenlerin sorunlarının nasıl çözüleceğine ilişkin yeni açılımların olmaması, dini vakıf ve derneklerle yapılan protokollerin iptaline yönelik yeni bir şey bulunmaması, müfredat ile ilgili eleştirilen konulara yönelik yeni bir açılım olmaması, önmmüzdeki üç yılda yapılacak öğretmen atama sayılarının bulunmaması yönünden eleştirdi.

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik vizyon belgesine ilişkin yaptığı açıklamada, “nitelikli ve kapsayıcı eğitim” hedefine yönelik ‘’olumlu bir başlangıç’’ olarak niteledi.

İmam hatip ihracı

Vizyon belgesinde, imam hatiplerin model olmasına yönelik bölüm şöyle:

‘’Ciddi toplumsal değişimlerin tecrübe edildiği günümüzde yaşanan değer krizlerine ve belirsizliklere ülkemiz adın çözüm sunabilecek yapılar arasında imam hatip okulları yer almaktadır. mam hatip okullarının milli bir model olarak başka ülkelere örnek olma potansiyeli artacaktır.’’

Olumlu yanlar

Belgenin olumlu yönleri şöyle:

-Okul öncesi zorunlu olacak

-Yöneticiler liyakatle atanacak

-İkili eğitime son verilecek (17 yıldır söyleniyor. Ankara ve İstanbul’da bile devam ediyor)

-Yeteneklere göre yönlendirme

-Meslek liselerine yeni programlar getirilmesi

-Tenefüsler uzayacak