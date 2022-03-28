2022 Sevinç Özgüner İnsan Hakları Barış ve Demokrasi Ödülü Şenyaşar Ailesi ve Boğaziçi Direnişi Bileşenleri’ne verildi

23 Mayıs 1980 tarihinde Mecidiyeköy'deki evinde demokrasi düşmanı katiller tarafından öldürülen barış ve demokrasi savaşçısı TTB Merkez Konseyi üyesi Dişhekimi Sevinç Özgüner’in anısını yaşatmak, insan hakları, barış ve demokrasi alanında çalışma yapanları onurlandırmak ve bu alanlarda yapılacak yeni çalışmaları teşvik etmek amacıyla İstanbul Tabip Odası tarafından düzenlenen Dişhekimi Sevinç Özgüner İnsan Hakları Barış Ve Demokrasi Ödülü’nün 2022 yılı sahipleri Şenyaşar Ailesi ve Boğaziçi Direnişi Bileşenleri oldu.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu / DİSK

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu / KESK

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği / TMMOB

İnsan Hakları Derneği / İHD

İstanbul Dişhekimleri Odası / İDO

Türkiye İnsan Hakları Vakfı / TİHV

İstanbul Tabip Odası / İTO

İstanbul Tabip Odası İnsan Hakları Komisyonu üyelerinden oluşan jüri tarafından oybirliği ile belirlenen ödüller 14 Mart Tıp Haftası kapsamında 19 Mart 2022, Cumartesi günü Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda yapılan Ödül Töreni’nde açıklandı.

Ödüller, Dt. Sevinç Özgüner’in demokrasi düşmanlarınca katledildiği gün olan 23 Mayıs’ta yapılacak etkinlikle sahiplerine takdim edilecek.

Şenyaşar Ailesi:

Urfa Suruç’ta 14 Haziran 2018 tarihinde AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın korumaları tarafından eşi ve iki oğlu katledilen Emine Şenyaşar ile katliamdan yaralı kurtulan oğlu Ferit Şenyaşar’ın 9 Mart 2021 tarihinde başlattıkları ‘Adalet Nöbeti’ birinci yılını doldurdu.

“Keşke bu direnişe ihtiyaç olmasa, adil bir yaşam olsa. Bu adil yaşamı haklı insanların onurlu direnişi ile geri getireceğiz” diyen Ferit Şenyaşar ve annesi Emine Şenyaşar, adalet arayışlarındaki ısrarlarını yineleyerek her şeye rağmen mücadelelerine devam ediyor.

Boğaziçi Direnişi bileşenleri:

2 Ocak 2021 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak kayyum Melih Bulu’nun atanması üzerine üniversite öğretim üyeleri ve öğrencileri “Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz” sloganı ile direnerek akademiye ve kamuoyuna moral oluşturdu.

‘Özgür, özerk ve demokratik üniversite’ talebi ile Boğaziçi Direnişi 430. gününde mücadelesini sürdürüyor.