2022 PGA Şampiyonası'nda Trump'a ait golf sahası kullanılmayacak

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2022 PGA Şampiyonası'nda Donald Trump'a ait hiçbir golf sahası kullanılmayacağı açıklandı.

PGA of America Başkanı Jim Richerson yaptığı açıklamada, "PGA of America Direktörler Kurulu, 2022 PGA Şampiyonası'nda Trump Bedminster'ı kullanmama kararı aldı" dedi.

PGA Şampiyonası, golf takvimindeki en prestijli dört turnuvadan biri kabul ediliyor.

Richerson, Trump'ın New Jersey eyaletindeki golf sahasında bir organizasyon yapmalarının "markalarına zarar vereceğini" ifade etti.

Karar, Trump'ın destekçilerinin geçen hafta başkent Washington DC'deki Kongre binasını basmasından sonra alındı.

Trump Organizasyonu, PGA'in kararının kontratlarını ihlal ettiğini söyledi.