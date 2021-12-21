2022 KYK burs ve kredileri ne kadar oldu?

Üniversite, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 2022 yılında geçerli olacak Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi miktarları belli oldu. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, gelecek yıl lisans öğrencilerine 850 lira, yüksek lisans öğrencilerine 1700 lira, doktora öğrencilerine 2 bin 550 lira burs verileceğini açıkladı.

Kabine sonrası kameraların karşısına geçen Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl lisans öğrencilerine 650 lira, yüksek lisans öğrencilerine 1300 lira, doktora öğrencilerine 1950 lira burs veya kredi vermiştik. Önümüzdeki yıl bu rakamları lisans öğrencilerinde 850 liraya, yüksek lisans öğrencilerinde 1700 liraya, doktora öğrencilerinde 2 bin 550 liraya çıkartıyoruz" dedi. (AA)