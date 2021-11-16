2022 Dünya Kupası: Türkiye Katar'daki turnuvaya nasıl katılabilir, play-off maçları hangi formatta oynanacak?

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde TSİ 2145'te Karadağ karşısında çok önemli bir maça çıkacak.

Elemelerde G Grubu'nda yer alan Türkiye'nin Dünya Kupası'na doğrudan gitme ya da play-off'lara katılma ihtimali bulunuyor. Ancak aynı ihtimallere A Milli Takım'ın rakipleri Hollanda ve Norveç de sahip.

Bu yüzden Türkiye-Karadağ maçı kadar bu akşam aynı saatte Rotterdam'da oynanacak Hollanda-Norveç maçı da oldukça kritik.

Dünya Kupası'na giden yol nasıl?

32 takımla oynanacak 2022 Dünya Kupası'na Avrupa'dan 13 takım katılacak.

Eleme gruplarının birincisi 10 takım turnuvaya doğrudan gidecek.

10 grup ikincisi ve Uluslar Ligi'nde gelecek 2 takım ise Katar bileti için play-off oynayacak.

Play-off'lar iki tur üzerinden tek maç halinde oynanacak ve 3 takım daha Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak.

Play-off maçları 24-25 ve 28-29 Mart 2022 tarihlerinde oynanacak.

Türkiye'nin senaryoları neler?

Eleme gruplarında bu akşam oynanacak tüm maçlar TSİ 22.45'te başlayacak.

Son maçlar öncesinde Hollanda 20 puanla grup birincisi. Türkiye ve Norveç ise 18 puanı paylaşıyor.

FIFA organizasyonlarında aynı puandaki takımların sıralamasında genel averaja bakılıyor. Bu yüzden Türkiye +1 averaj farkıyla Norveç'in önünde ikinci sırada yer alıyor.

Grupta Hollanda, Türkiye ve Norveç'in grup birinciliği ve ikinciliği ihtimalleri bulunuyor.

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Mevcut tabloda hem puan farkı hem de averajı bakımından grup birinciliği için en avantajlı takım Hollanda.

Norveç karşısında alacağı beraberlik, Hollanda'nın Dünya Kupası'na doğrudan katılması için yeterli olacak.

Peki, Katar bileti için Türkiye'nin sahip olduğu senaryolar neler?

Grup birinciliği

Türkiye'nin grup birinciliği için tek bir senaryo var: Karadağ karşısında galip gelip, Hollanda'nın da Norveç'e kaybetmesi. Ay Yıldızlılar, Norveç'le averaj farkını koruması durumunda Dünya Kupası'na doğrudan katılacak.

Grup ikinciliği ve play-off

Türkiye Karadağ'ı yenerse

Türkiye, Karadağ'ı yenmesi durumunda, Hollanda-Norveç maçının sonucunu bekleyecek.

Norveç'in Hollanda'yı yenmesi durumunda, Türkiye de Norveç de aynı puanda olacak. Bu nedenle belirleyici averaj farkları olacak.

Örneğin Türkiye'nin alacağı tek farklı galibiyete karşın, Norveç'in Hollanda'yı en az 3 farkla yenmesi gerekecek. Bu senaryoda Norveç birinci, Türkiye ikinci olacak. Hollanda ise elenecek.

Türkiye Karadağ ile berabere kalırsa

Türkiye Karadağ ile beraber kalır, Hollanda ise Norveç'i yenerse; Türkiye play-off oynamaya hak kazanacak. Hollanda grubu lider tamamlayacak.

Türkiye de Norveç de berabere kalırsa, Türkiye yine play-off oynayacak.

Ancak Türkiye'nin berabere kaldığı ve Norveç'in de galip geldiği senaryoda Norveç grubu ikinci sırada bitirecek. Türkiye ise play-off'lara katılamayacak.

Türkiye Karadağ'a yenilirse

Karadağ'a yenilmesi durumunda Türkiye'nin play-off'lara katılabilmesi için Norveç'in de kaybetmesi gerekecek. Ancak bu senaryoda yine averaj belirleyici olacak.

Türkiye'nin Karadağ'a mağlup olup; Norveç'in berabere kalması ya da galip gelmesi durumunda ise Norveç play-off bileti elde edecek. Türkiye ise Dünya Kupası'na gidemeyecek.

Play-Off sistemi

A Grubu'nda Portekiz, B Grubu'nda İsveç, C Grubu'nda İtalya, E Grubu'nda Galler, F Grubu'nda İskoçya, H Grubu'nda Rusya, I Grubu'nda Polonya, J Grubu'nda ise Kuzey Makedonya play-off'lara kalmayı garantiledi.

D Grubu'nda 11 puanlı Finlandiya ve 9 puanlı Ukrayna ise play-off şanslarını son maça taşıdı. Finlandiya grup lideri olmayı garantileyen Fransa'yla, Ukrayna ise grupta herhangi bir iddiası bulunmayan Bosna-Hersek ile oynayacak.

Diğer play-off takımı ise Türkiye'nin yer aldığı G Grubu'ndan çıkacak.

2 takım ise Uluslar Ligi'nden gelecek. Şimdilik Avusturya play-off'lara katılmaya hak kazandı. İkinci takım ise grup maçları ardından belli olacak.

Takımlar eleme gruplarında sahip oldukları performansla iki ayrı torbaya ayrılacak. En iyi performansa sahip 6 takım birinci torbada, kalanları ise ikinci torbada olacak.

Getty Images Norveç ve Hollanda gruptaki ilk maçlarında 1-1 berabere kaldı

Şu anda Portekiz, Rusya, İskoçya ve İtalya ilk torbada olmayı garantiledi. Avusturya ve Kuzey Makedonya ise kuralara ikinci torbadan katılacak.

Katılımcılar ve torbaların nihai durumu son maçların ardından belli olacak.

İlk torbadaki takımlar, play-off yarı final maçlarını ev sahibi olarak oynayacak.

Play-off kuraları 26 Kasım Cuma günü Zürih'te çekilecek.

Kimler grup birincisi olarak katılacak?

Son maçlar öncesinde, A Grubu'ndan Sırbistan, B Grubu'ndan İspanya, C Grubu'ndan İsviçre, D Grubu'ndan Fransa, E Grubu'ndan Belçika, F Grubu'ndan Danimarka, H Grubu'ndan Hırvatistan, I Grubu'ndan İngiltere, J Grubu'ndan Almanya, 2022 Dünya Kupası'na doğrudan gitmeye hak kazandı.