2022 Dünya Kupası: Katar rakiplerinin önüne geçmek için sabotajla suçlanıyor

İngiltere'de yayınlanan Sunday Times gazetesi, Katar'ın 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapabilmek için rakiplerine karşı gizli bir sabotaj kampanyası yürüttüğünü yazdı. Katar ise suçlamayı reddediyor.

Sızdırılan belgeleri gördüğünü ve bunları haberleştirdiğini belirten gazete, Katar takımının ABD'deki bir halkla ilişkiler şirketinin yanı sıra eski CIA ajanlarıyla da çalışarak 2022 için rakipleri olan Avustralya ve ABD'ye karşı karalama yapmayı hedeflediğini aktardı. Habere göre amaç, bu ülkelerde Dünya Kupası için ulusal bir destek olmadığı imajını yaratmaktı. Bu FIFA kurallarının çiğnenmesi anlamına geliyor.

Katar'ın Dünya Kupası adaylığı daha önce de yolsuzluk suçlamalarına yol açmış fakat FIFA'nın iki yıl süren soruşturmasının sonunda ülke aklanmıştı.

Karalama kampanyası iddialarında neler var?

Saygın bir akademisyene dokuz bin dolar ödenerek ABD'de düzenlenecek turnuvanın büyük ekonomik maliyeti olacağına dair bir makale yazdırıldı ve makale dünya çapında basın kuruluşlarına dağıtıldı.

Her ülkede gazeteciler, bloggerlar ve ünlülere para ödenerek onların diğer adaylar hakkında olumsuz yazılar yazması sağlandı.

Bir grup ABD'li beden eğitimi öğretmeni örgütlenerek Kongre'deki temsilcilerinden turnuva için harcanacak paranın liselerde daha iyi beden eğitimi için harcanmasını talep etmeleri sağlandı.

Avustralya'daki rugby karşılaşmalarında taraftarların Dünya Kupası adaylığını protesto etmeleri örgütlendi.

Diğer ülkelerin kampanyalarında yer alan kişiler hakkında istihbarat raporları hazırlandı.

Sunday Times gazetesi sızdırılan belgelerin kaynağının Katar'ın 2022 adaylığı ekibinde yer alan bir kişi olduğunu ve FIFA'nın soruşturma boyunca bu belgeleri ortaya çıkaramadığını yazdı.

Katarlı yetkililer ise Sunday Times'ın açıklamalarını reddettiklerini, FIFA tarafından soruşturulduklarını ve herhangi bir usulsüzlük tespit edilmediğini belirtti.