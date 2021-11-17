2022 Dünya Kupası için play-off oynayacak ülkeler

Türkiye'nin de dahil olduğu 2022 Dünya Kupası play-off'larına katılmaya hak kazanan takımlar belli oldu

Tüm dünyadan 32 takım, Katar'da 2022 yılında düzenlenecek Dünya Kupası'nda mücadele edecek.

Eleme ayağında gruplarda son hafta maçları oynanırken turnuvaya katılacak son takımlar play-off mücadeleleri sonucunda belirlenecek.

2022 Dünya Kupası'na katılmak için play-off oynayacak takımlar:

Seri başı olanlar:

Portekiz

İskoçya

İtalya

Rusya

İsveç

Galler

Seri başı olmayanlar:

Türkiye

Polonya

Kuzey Makedonya

Ukrayna

Avusturya

Çekya

Play-off sisteminde neler değişti?

2022 Dünya Kupası elemelerinde grup ikincilerini zorlu bir play-off süreci bekliyor.

10 grup ikincisi ve Uluslar Ligi'nde gelecek iki takım, tek maç üzerinden oynanacak 2 turla Katar vizesi arayacak. Eleme gruplarında en iyi performansı gösteren 6 takım seri başı olacak. Seri başı olacak ekipler play-off'larda ev sahibi avantajına sahip olacak.

Play-off mücadelesinin ardından 3 takım daha Dünya Kupası'nın yolunu tutacak.

Play-off maçları ne zaman?

Eşleşmelerin 26 Kasım'daki kura çekimiyle belirleneceği play-off maçları 24-25 ve 28-29 Mart 2022 tarihlerinde oynanacak.

- 2022 Dünya Kupası play-off kurası ne zaman?

Dünya Kupası play-off kurası, 26 Kasım 2021 Cuma tarihinde, TSİ 19.00'da gerçekleşecek.