2022 Dünya Kupası için play-off oynayacak ülkeler

Türkiye'nin de dahil olduğu 2022 Dünya Kupası play-off'larına katılmaya hak kazanan takımlar belli oldu
Tüm dünyadan 32 takım, Katar'da 2022 yılında düzenlenecek Dünya Kupası'nda mücadele edecek.
Eleme ayağında gruplarda son hafta maçları oynanırken turnuvaya katılacak son takımlar play-off mücadeleleri sonucunda belirlenecek.
2022 Dünya Kupası'na katılmak için play-off oynayacak takımlar:
Seri başı olanlar:
Portekiz
İskoçya
İtalya
Rusya
İsveç
Galler
Seri başı olmayanlar:
Türkiye
Polonya
Kuzey Makedonya
Ukrayna
Avusturya
Çekya
Play-off sisteminde neler değişti?
2022 Dünya Kupası elemelerinde grup ikincilerini zorlu bir play-off süreci bekliyor.
10 grup ikincisi ve Uluslar Ligi'nde gelecek iki takım, tek maç üzerinden oynanacak 2 turla Katar vizesi arayacak. Eleme gruplarında en iyi performansı gösteren 6 takım seri başı olacak. Seri başı olacak ekipler play-off'larda ev sahibi avantajına sahip olacak.
Play-off mücadelesinin ardından 3 takım daha Dünya Kupası'nın yolunu tutacak.
Play-off maçları ne zaman?
Eşleşmelerin 26 Kasım'daki kura çekimiyle belirleneceği play-off maçları 24-25 ve 28-29 Mart 2022 tarihlerinde oynanacak.
- 2022 Dünya Kupası play-off kurası ne zaman?
Dünya Kupası play-off kurası, 26 Kasım 2021 Cuma tarihinde, TSİ 19.00'da gerçekleşecek.