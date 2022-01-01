"2022'de yüzde 40’ın altında enflasyon hayal olur"

İktisatçı Prof. Dr. Oğuz Oyan, sermaye sahiplerinin faiz gelirine vatandaşın vergileriyle kur farkı garantisi getirilmesinin yanı sıra 3 Ocak’ta açıklanacak enflasyon rakamlarındaki artışa dikkat çekerek, “2022 yılına çok ciddi enflasyon stokuyla giriyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki yıl yüzde 40’ın altında enflasyon hayal olur. Sonuç olarak halk bunun altında ezilir. Böylece tüm ücretlerdeki artışlar enflasyonla geri alınacak. Enflasyon en adaletsiz vergilemedir. Halkın lokmasını çalmaktır” dedi.

Evrensel'den Birkan Bulut'un haberine göre; Prof. Dr. Oğuz Oyan, kur garantili TL mevduatı uygulamasının duyurulmasının ardından 20-22 Aralık tarihleri arasında Merkez Bankası'nın 7-8 milyar dolar sattığının anlaşıldığını, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da Merkez Bankası ve kamu bankalarının aynı tarihlerde toplam 19.1 milyar dolar sattığını söylediğine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kur koruma TL mevduatını açıklarken güçlü bir müdahale olduğunun ortada olduğunu dile getiren Oyan, “Gece bankalar kapalıyken küçük mevduat sahiplerinin döviz bozdurması alacak bir şey değil. İktidar gerçeklerle saklambaç oynuyor. İktidarın buradan bir ivme elde etmek istemesi anlaşılır değil. Bir sonuç elde ettik diyerek çıkabilirler ama bu da yeterli değil görünüyor. Daha önce 5 kere müdahale ettiler ve sonuç elde edemediler” dedi.

Kur korumalı mevduat hesabının arkadan örtük faiz anlamına geldiğini belirten Oyan, “Kur farkını vermekle faizleri yüzde 14’ten yaklaşık 35’e çıkardılar. Tabii bu TL’nin önümüzdeki yıl ne kadar da kaybedeceğine bağlı bir hesaplama. Fakat olay şu ki; kur farkı garantili mevduat hesabına bekledikleri kadar hücum yok. Bence iktidarın esas sıkıştığı nokta burası oldu” diye konuştu.

Kurların artmaya devam ettiği ve daha büyük bir alarmın pazartesi günü çalacağını anlatan Oyan, enflasyon uyarısında bulundu:

“Halkın üzerindeki yükün artacağı kesin. Enflasyon rakamının aylık yüzde 15’in altında olması inandırıcı olmaz. Tük-İş’in mutfak harcamasındaki artış hesabı 25.7’ye çıktı. Türk-İş ile TÜİK’in gıda enflasyonu genelde paralel seyreder. Bunu baskılasalar bile yüzde 10’dan aşağı açıklayamazlar. Bu da enflasyonu yıllık yüzde 30’lara getirir. 2022 yılına çok ciddi enflasyon stokuyla giriyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki yıl yüzde 40’ın altında enflasyon hayal olur. Sonuç olarak halk bunun altında ezilir. Böylece tüm ücretlerdeki artışlar enflasyonla geri alınacak. Enflasyon en adaletsiz vergilemedir. Halkın lokmasını çalmaktır.”