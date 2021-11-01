2022’de "helal muayene" çalışmaları başlatılacak

Cumhurbaşkanlığı programında helal ürün pazarından Türkiye’nin daha fazla pay alması için ‘helal muayene’ ve ‘helal turizm’ çalışmaları başlatılacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı 2022 Yıllık Programı'nda Helal Akreditasyon Kurumu'yla ilgili yapılacak çalışmalar da sıralandı.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre; Türkiye'nin helal ürün pazarında daha etkin bir rol oynayabilmesi için gelecek yıldan itibaren pazarın çeşitlendirileceği belirtildi. Bu kapsamda “helal muayene” ve “helal turizm” için çalışmalar önümüzdeki yıl başlatılacak.

2022 Yıllık Programı'nda, yapılacak “helal” çalışmalar şöyle sıralandı:

– Helal Akreditasyon Kurumu'nun kurumsal kapasitesi güçlendirilecek ve faaliyet hacmi ve çeşidi artırılacaktır.

– Gıda ve hizmet sektörleri gibi alanlarda helal standardı belirlenecek.

– Helal akreditasyon uygulama alanlarının genişlemesi için çalışılacak.

– Helal kalite altyapısında çalışacak insan gücü ihtiyacını karşılamak için kapasite artırılacak.